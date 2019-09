A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira, a operação Mosaico com intuito de combater desmanches e comércio clandestino de peças usadas de veículos em todo Estado. No Norte de Minas, 15 cidades foram alvos da ação, com 18 estabelecimentos fiscalizados – todos irregulares. Não houve presos, apenas apreensão de documentos para averiguação.

A operação foi realizada em 140 municípios mineiros. No Norte, a ação foi deflagrada nas cidades de Taiobeiras, Montes Claros, São João do Paraíso, Rio Pardo de Minas, Janaúba, Monte Azul, Jaíba, Januária, Brasília de Minas, São João da Ponte, Manga, Montalvânia, Itacarambi e São Francisco. A fiscalização é um desdobramento da operação Desmonte realizada em outubro do ano passado em que 16 estabelecimentos em Montes Claros foram interditados.

A ação da Polícia Civil foi através da Delegacia de Trânsito (Detran) e cumpre a “Lei do Desmonte”, regulamentada no Estado em 2017, que tem como principal objetivo inibir o furto, roubo e receptação de veículos, por meio da comprovação de origem das peças que chegam até o consumidor final. Para continuarem operando, as empresas de desmontagem, reciclagem e comércio de peças usadas devem ser credenciadas pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), comprovando regularidade fiscal, estrutura mínima para a realização dos serviços e descarte controlado de óleos e fluídos.

Todos os estabelecimentos vistoriados nenhum estavam cadastrados no Dentran. Os proprietários foram notificados e terão até 30 dias para regularizar a situação, caso o contrário, além de interdição do local, terão que pagar multa que vai de R$2mil a R$8mil.