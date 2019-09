O tio suspeito de abusar de três sobrinhas no bairro Santa Rafaela, em Montes Claros, foi linchado pelos moradores do bairro Canelas. O homem, de 23 anos, estava foragido desde ontem, quando uma das vítimas denunciou o tio por estupro.

Com pedaços de pau e pedra, populares agrediram o suspeito que chegou ficar inconsciente. Ele foi encaminhado para o hospital Santa Casa com traumas e cortes na cabeça – ainda não se sabe quem são as pessoas responsáveis pela agressão. Mesmo internado, o suspeito de abusar das crianças está sob responsabilidade da Polícia Militar.

A investigação de estupro foi aberta ontem pela Polícia Civil. O suspeito que é tio das vítimas é investigado por estuprar as sobrinhas: uma de onze e duas (gêmeas) de oito anos.