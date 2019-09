Três irmãos, sendo duas meninas (gêmeas) de oito anos e um menino de 9, foram estuprados pelo tio de 23 anos, no bairro Santa Rafaela, em Montes Claros. O suspeito está foragido, o crime aconteceu no último fim de semana na casa da avó das crianças. De acordo com a Polícia Militar, há algum tempo, o homem teria estuprado a irmã mais velha das vítimas.

Segundo o boletim de ocorrência, a família estava na casa da avó materna das crianças, quando a irmã mais velha das vítimas flagrou o tio abraçando as irmãs gêmeas pelas costas. Como ela já havia sido violentada por ele, a adolescente começou a gritar. O homem soltou a criança e saiu correndo pelos fundos da casa, em direção a um matagal.

A menina mais velha informou a mãe sobre os abusos sofrido pelo tio, já as crianças relataram aos policiais que o tio as ameaçava para que elas não contassem o caso aos pais.

As crianças foram encaminhadas para o Hospital Universitário Clemente de Faria. Em nota, o hospital informou que os irmãos foram atendidos de acordo com o Protocolo de Assistência às Pessoas em Situação de Violência. As vítimas foram encaminhados para os órgãos responsáveis para as providências legais.

A polícia realizou rastreamento, mas, até o momento, o homem não foi localizado.