Benito Masci assumiu o Cruzeiro em 1985 depois de muita briga para se tornar presidente após uma união com Carmine Furletti para tirar Felício Brandi do poder no pleito anterior, no final de 1982.

O título mineiro de 1984, que interrompeu a sequência vitoriosa do Atlético, que tinha sido hexacampeão estadual de 1978 a 1983, fez Furletti tentar seguir no comando da Raposa.

Após muita briga política, o acordo que Benito Masci, que era seu vice, seria o candidato à presidência na eleição seguinte, foi cumprido.

Neste momento, o Cruzeiro tinha um time cheio de ídolos da torcida, como Joãozinho, Palhinha, Tostão II, Douglas, Carlinhos Sabiá, mas também uma situação financeira caótica.

Esta equipe quase caiu para a Segunda Divisão no Campeonato Brasileiro, que foi disputado no primeiro semestre, e perdeu a final do Estadual para o Atlético, que recuperou o título.

Pagar as contas passou a ser a prioridade de Benito Masci, principalmente a partir de 1986, quando ele desmanchou essa equipe e montou outra, com jogadores mais baratos.



SEMELHANÇAS

O processo é muito parecido com o que o Cruzeiro está vivendo. Para o futuro do clube, seria importante que os novos dirigentes tivessem as mesmas doses de competência e sorte que Benito Masci e os demais comandantes do futebol cruzeirense tiveram na troca do time de 1985 para 1986.

Chegaram à Toca da Raposa neste movimento atletas como Ademir, Hamilton, Edson, Robson, Heriberto, Balu, Genílson, que acabaram participando do processo de reconstrução do Cruzeiro dentro de campo.

O clube fez boas campanhas em todas as edições do Brasileirão entre 1986 e 1989, sempre usando camisas da Adidas.

Além disso, foi vice-campeão da primeira Supercopa, em 1988, perdendo a final para o Racing, da Argentina.

Este processo vivido na segunda metade dos anos 1980 foi fundamental para a década de 1990 ser vitoriosa. Agora, o Cruzeiro tem o desafio de começar de novo.

TODO MUNDO – Além dos atletas da equipe principal, participam da campanha de apresentação do material da Adidas jogadoras do time feminino e garotos da base

Leia mais: Coincidências