A Polícia Militar encontrou o homem suspeito de matar um rapaz de 18 anos em Jaíba. O crime ocorreu na última segunda-feira. Alan Vinícius Soares Ferreira foi atingido com um tiro no peito.

O autor do crime estava escondido em meio às plantações de banana, na zona rural de Jaíba. Um adolescente estava escondido junto com ele – o jovem disse ser o dono da arma que matou Alan.

Segundo as informações da PM, junto ao menor, os policiais apreenderam um revólver com três cartuchos deflagrados, além de quatro buchas de maconha e R$ 122. Ainda foram encontrados uma sacola com sete tabletes de maconha e dois pinos de cocaína perto de onde o homem estava. Uma arma com munições também foi apreendida no local.

A motivação do homicídio será investigada.