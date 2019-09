Um homem de 34 anos foi preso em Janaúba, depois de furtar um carro na cidade de Porteirinha, na quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, foi repassada a informação de que havia um veículo com as mesmas características do que teria sido furtado nas proximidades da Comunidade

Vila dos Poções. A guarnição foi até a estrada de Gado Novo, onde o suspeito estava, e deu ordem de parada. O homem tentou fugir, mas foi abordado, preso e levado para a delegacia.

Jovens usam máscaras em assalto e são pegos

Três jovens, de 14 a 21 anos, usando máscaras que fazem alusão à série “La Casa de Papel”, tentaram assaltar um sítio na cidade de Buritizeiro e acabaram detidos.

Segundo a Polícia Militar, eles agrediram o caseiro do local com chutes nas costelas e amarraram seus braços. Depois de rendê-lo, os suspeitos entraram na propriedade, juntaram o que havia de valor e fugiram, com a chegada da polícia, sendo abordados instantes depois.

Suspeito de abusar da enteada é encontrado

Em Montes Claros, um homem de 40 anos foi preso, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, sob acusação de abusar da enteada em junho de 2008, em Atibaia (SP). Segundo informações da Polícia Civil, a criança, à época, morava com a mãe e tinha apenas 4 anos de idade. O acusado foi encontrado na casa de parentes, no bairro Santo Expedito, e não resistiu à prisão. Ele foi levado à delegacia e, depois, encaminhado ao Presídio Regional.