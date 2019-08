Suspeitos de roubar caminhão são detidos

Dois homens, de 35 e 23 anos, foram presos depois de assaltarem um caminhão que transportava eletrodomésticos, ontem, na BR-135. Os suspeitos renderam o motorista e tentaram fugir no sentido de Sete Lagoas. O assalto ocorreu próximo ao km 657, chegando à cidade de Curvelo. Os policias militares conseguiram alcançar os dois homens, que mostraram o local onde o veículo estava. Eles foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Sete Lagoas.

Ladrões de celular presos

Um homem de 25 anos foi preso em Montes Claros, na noite de terça-feira, após roubar um celular de duas mulheres, no bairro Vera Cruz. Militares conseguiriam prender o suspeito, que teria confessado o crime. Outro homem, de 31 anos, também foi detido, sob suspeita de que revenderia o celular.

Jovens pegos com drogas

Quatro jovens, entre 16 e 24 anos, foram detidos em Montes Claros. Dois deles estavam no bairro Chiquinho Guimarães. Com a ajuda do cão Bolt, militares encontraram craque e três buchas de maconha com eles. Os outros estavam no Major Prates, com 52 buchas de maconha.