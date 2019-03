Seis dias depois de ter sido condenado a 48 anos de prisão pelo assassinato do sargento PM João José Machado Neto, o detento Marcos Vinícius Barbosa Silva fugiu na madrugada de ontem do presídio de Manga, no Norte de Minas. Câmeras de segurança do presídio registraram a fuga do detento.

As imagens mostram o criminoso cortando as três barras de ferro da grade debaixo da cela e rapidamente pula o muro da penitenciária.

A ação ocorreu por volta das 0h30 e dura em média dois minutos. As imagens mostram ainda quando o detento escala o muro, que possui cerca elétrica e concertina. Após escapulir da prisão, ele tira o a blusa que compõe o uniforme e sai comemorando. As imagens não mostram a presença de agentes penitenciários no local.

Marcos foi condenado à prisão em regime fechado por homicídio qualificado do militar e por tentativa de homicídio contra outros três policiais que estavam junto a João José Machado no momento da abordagem e foram baleados.

Marcos estava preso desde do dia 16 de março de 2017. Também foram julgados e condenados pelo crime Rafael Viera de Souza, a 38 anos de reclusão, e Maicon Jonas de Souza Maciel, a 32 anos.

A Secretaria de Administração Prisional (Seap) não informou o número de detentos do presídio de Manga nem a quantidade de agentes que cuidam da segurança do local.

Em nota, a Seap informou que as circunstâncias da fuga ainda estão em apuração pela direção da unidade prisional e que a Polícia Militar está empenhada nas buscas do foragido.

Em nota, a Seap informa ainda que será instaurado procedimento interno para apurar administrativamente as responsabilidades pela fuga do detento.