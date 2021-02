Montes Claros inicia, nesta quinta-feira (4), a segunda etapa da vacinação contra a Covid-19. O público-alvo agora são os idosos com mais de 90 anos.

A informação foi dada pela secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, durante reunião da Comissão Permanente de Saúde da Câmara de Vereadores, na manhã desta quarta-feira (3).

A secretária foi convidada para apresentar à Comissão o Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19. Segundo Dulce, Motes Claros recebeu, em janeiro, 9.362 doses da vacina para imunizar o grupo prioritário definido no Plano Nacional de Imunização (PNI).

“Para essa segunda fase, recebemos mais 9.483 doses, que serão utilizadas para vacinar cerca de 2.776 idosos a partir de 90 anos”.

Dulce Pimenta explicou que essa nova fase ocorrerá ao mesmo tempo em que o primeiro grupo imunizado irá receber a segunda dose. Para isso, o município vai disponibilizar profissionais para fazer o acompanhamento da vacinação, tanto para verificação da aplicação da primeira dose, quanto para triagem e aplicação do imunizante nos idosos.

“Mas não há necessidade de procurar o serviço de saúde. Os idosos deverão aguardar em casa, para se protegerem”, recomenda a secretária.



DRIVE-THRU

Outra opção para se vacinar é o sistema de drive-thru, instalado no estacionamento sul do Shopping Montes Claros. Para receber a dose, o idoso deverá apresentar, obrigatoriamente, documento de identificação e comprovante de residência, e cartão do SUS e cartão de vacina, se tiver.

“A responsabilidade da vacinação é do município, por isso estamos pedindo o comprovante de residência, para garantir que o idoso vacinado resida realmente em Montes Claros”, explica Dulce Pimenta.

Volta às aulas

A presidente da Comissão relatou à secretária que a Câmara tem recebido muitas manifestações de famílias preocupadas com a volta às aulas sem que alunos e professores estejam imunizados e perguntou como o município está se preparando para o início do ano letivo.

Dulce Pimenta explicou que, como ainda não há doses suficientes para imunizar a todos, o município está seguindo as regras do Ministério da Saúde. “Vamos imunizar os idosos, que são mais vulneráveis, para que fiquem protegidos de um possível contágio. O próximo passo é incluir os idosos a partir de 85 anos. Sabemos que é uma situação difícil, e as pessoas precisam continuar se cuidando, adotando as medidas de segurança para que possamos vencer esse desafio juntos”, ressalta a secretária.



VACINAÇÃO

A primeira etapa da vacinação contra a Covid-19 em Montes Claros começou em 19 de janeiro, durante uma visita do governador Romeu Zema (Novo) à cidade. Ele acompanhou a imunização de idosos que vivem no Asilo São Vicente de Paulo.

Essa primeira etapa teve como público prioritário profissionais da saúde que estão na linha de frente contra o novo coronavírus, pessoas idosas institucionalizadas, pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência e institucionalizados, e população indígena vivendo em terras indígenas, seguindo a definição do Plano Nacional de Imunização (PNI).