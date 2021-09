Montes Claros não realiza a vacinação contra a Covid-19 nesta terça-feira, feriado da Independência. Mas, com a chegada de novas doses ainda nesta semana, o município pode retomar a imunização, inclusive para os adolescentes de 12 a 17 anos.

O município ainda não confirmou o avanço da faixa etária, mas isso pode ocorrer com a chegada em Minas de uma nova remessa de imunizantes da Pfizer – único indicado para o público mais jovem.

São 284.592 doses da Pfizer, que integram a 46ª remessa, e 176.172 do mesmo imunizante que fazem parte da 47ª leva, que começaram a ser distribuídas nesta segunda-feira para as Unidades Regionais de Saúde (URSs). Além delas, chegaram ao Estado mais 429.800 doses da CoronaVac.

Até o momento, o governo de Minas já repassou aos municípios 22.344.609 doses de imunizantes contra a Covid-19.

A cobertura vacinal da população acima de 18 anos está em 81,85% no Estado. Já a porcentagem da segunda dose está em 36,63%.

Em Montes Claros, a cobertura vacinal, até a última sexta-feira, estava em 82% da população adulta para a primeira dose e 31,4% para a segunda dose. Contando com a dose única, o percentual de pessoas com o ciclo completo é de 34%.



SEGUNDA DOSE

Na maior cidade do Norte de Minas, a aplicação da segunda dose seguia, nesta segunda-feira, em alguns pontos específicos de acordo com a marca do imunizante.

Quem está na hora de receber o complemento da AstraZeneca deve se dirigir à sala de vacina das unidades de saúde do Santos Reis, Esplanada, Maracanã, Major Prates e Delfino Magalhães. Esses locais funcionam de segunda a sexta, das 8h às 15h.

A AstraZeneca também está sendo aplicada no Walk-thru da Praça de Esportes, no mesmo horário das unidades acima.

Já no Drive-thru do Montes Claros Shopping, o horário vai das 10h às 21h. Lembrando que não haverá vacinação nesta terça-feira.

CORONAVAC

Já quem precisa tomar a segunda dose desta marca pode procurar a sala de vacina do Montes Claros Shopping e do Ibituruna Shopping, das 10h às 20h; a sala de vacina das unidades de saúde da cidade, das 8h às 15h; o Walk-thru e o Drive-thru, nos horários já informados anteriormente.

Para receber a segunda dose da Pfizer, o montes-clarense deve se dirigir à sala de vacina dos shoppings e ao Drive-thru.



MORTES

As mortes por Covid-19 no Brasil, mais uma vez, atingiram o menor patamar no ano de 2021, segundo a média móvel de sete dias divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

No domingo (5), foi registrada uma média diária de 617 óbitos, o menor nível desde 28 de dezembro de 2020 (611 mortes).

Até o fim de agosto, o menor nível de mortes do ano havia sido registrado em 3 de janeiro (697). Em 27 de agosto, a média ficou abaixo desse patamar, ao apresentar 688 óbitos. A marca foi sendo batida dia após dia, até 2 de setembro, quando se chegou à média de 621.

Nos dias seguintes, a média ficou relativamente estável. No domingo voltou a cair e a apresentar o menor patamar do ano.

A média deste domingo representa um recuo de 21% na comparação com duas semanas antes. Já em relação ao mês anterior, a queda chegou a 30,4%.

*Com Agências Brasil e Minas