Com medo de que a nova onda de casos de Covid-19 possa provocar novamente o fechamento das atividades, empresários do setor de eventos estão elaborando uma campanha para incentivar as pessoas a se vacinarem e para conscientizar os organizadores de festas, shows e outros eventos a cobrarem o passaporte de imunização com pelo menos duas doses.

A campanha deverá ser lançada na próxima semana em Montes Claros. O objetivo é que os eventos ocorram da forma mais segura possível.

“Nosso intuito não é obrigar ninguém a se vacinar, apenas incentivar a vacinação e cobrar o passaporte para ter acesso aos eventos em Montes Claros”, explica Luiz Fernando Nobre, diretor regional das Associação Mineira de Eventos e Entretenimentos (Amee).

“Nós, do setor de eventos, casas de festas, buffets, estamos nos unindo para fazer a nossa parte e fiscalizar apenas os eventos. Não estamos aqui para fiscalizar órgãos públicos. Os eventos estão funcionando a todo vapor com a ampla flexibilização e muitos têm se descuidado em não cobrar o cartão de vacinação, medida esta que passou a ser comum a todos os setores da cidade”, explica o diretor.



DECRETO CUMPRIDO

Uma reunião foi realizada ontem, entre representantes do setor, para se discutir a campanha e mostrar a importância de se cumprir o decreto, para que haja uma cobrança mais rígida pelo documento em todos os eventos.

“Passamos por um momento muito difícil com a pandemia e são muitas questões por parte dos órgãos de fiscalização. Entendemos que o entretenimento faz parte da vida das pessoas e elas precisam disso para sobreviver”, afirma a promoter Thamires Pimenta.

No entanto, ela ressalta que a fiscalização tem que ser feita e que é preciso esclarecer que há muitas denúncias falsas sobre eventos que estariam descumprindo os decretos. “Há pessoas tentando prejudicar a imagem desses organizadores, que têm feito de tudo para seguir o decreto, cobrando o passaporte vacinal e todos os cuidados necessários para realização do evento”, ressalta.

De acordo com Luiz Fernando Nobre, o setor foi um dos mais prejudicados em Montes Claros com a pandemia e o risco de um novo fechamento os leva a fazer ajustes para que os eventos aconteçam da forma mais segura, com todos os participantes devidamente vacinados e munidos do passaporte vacinal.

Montes Claros confirmou 314 novos casos da Covid-19 em 24 horas, de acordo com boletim divulgado ontem. No total, são 46.280 registros desde o início da pandemia. Não foram computadas mortes nas últimas 24 horas. A cidade soma 990 vidas perdidas para o coronavírus.

Recorde de casos

Pelo segundo dia consecutivo, Minas quebrou o recorde de novos casos da Covid-19. Em boletim publicado nesta quarta-feira (19) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram contabilizados 27.683 novos registros da doença. Essa é a terceira maior marca do Estado, superando sábado (15), com 19.153 infecções, e terça (18), com 20.810. No total, são 2.410.724 casos desde o começo da pandemia. Minas já perdeu 56.866 vidas para a Covid-19, sendo 33 nas últimas 24 horas. “Esta nova variante é bem mais contagiosa, é impressionante o quanto ela consegue ser transmitida de uma pessoa para outra. Estudos mostram que ela só perde para o sarampo em termos de transmissibilidade”, explica o secretário estadual da Saúde, Fábio Baccheretti. Por outro lado, ele alerta que os casos associados à variante Ômicron são menos letais, como pode ser visto pelo registro em 24 horas. “Estamos com 87% da população vacinada com as duas doses, e a proporção de internações e de óbitos é bem menor que a variante Gama, como aconteceu em março de 2021”, avaliou.