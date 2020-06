Durante todo este mês, os quatro maiores hospitais do Norte de Minas se unem para promover a campanha “Junho Vermelho”. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue. Além do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, participam o Aroldo Tourinho, a Santa Casa e o Hospital Universitário Clemente de Faria (HU).

Geralmente neste período, devido às férias e, agora, agravado com a pandemia do novo coronavírus, o número de doadores de sangue cai significativamente na região. O banco de sangue do Hemominas de Montes Claros, atualmente, está com 30% da capacidade.

“Convido para que todos possam participar da campanha Junho Vermelho, pois estamos falando de doação de sangue, ou seja, compartilhamento de vidas. Salvar vidas é um ato de amor”, ressalta Gracielly Andrade, médica responsável pelo banco de sangue do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira.

No ano passado, a unidade de saúde conseguiu bater a meta de doadores com a participação de alunos do curso de Medicina das Faculdades Funorte e colaboradores do hospital.



ABAIXO DO RECOMENDADO

No Brasil, apenas 1,8% da população é doadora de sangue, mas a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é a de que entre 3% e 5% da população de um país deva doar sangue.

“No outono, as doações caem bastante, chegando a até 40% no número de entrada de candidatos a doação. O novo coronavírus também afeta significativamente este número. Por isso, a campanha Junho Vermelho visa repor os bancos de sangue do Hemominas. A campanha dos hospitais vem somar com o a campanha já realizada pelo Hemominas, desde que foi constituído o Junho Vermelho, em 2015”, afirma a responsável pela captação de doadores do Hemocentro Regional de Montes Claros, Rosana Silva.

CAMPANHA

A mobilização em prol do Hemocentro Regional será durante todo o mês e terá o ponto alto na próxima segunda semana, já que no dia 14 de junho é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue.

A data foi estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) com o objetivo de promover ações de incentivo à doação de sangue em todo o mundo.

Rosana Silva explica que são atendidas pelo Hemominas 38 unidades hospitalares em 26 municípios do Norte de Minas. A demanda mensal gira em torno de 1.500 bolsas de sangue.

“Estamos com uma média bem menor por causa da pandemia. Com isso, a média mensal de cada hospital em Montes Claros ficou assim: Santa Casa (780 bolsas); Dilson Godinho (245); Hospital Universitário (170 bolsas); Aroldo Tourinho (150) e Mário Ribeiro (25 bolsas). As demais bolsas atendem aos hospitais regionais”, pondera.

Devido à pandemia de Covid-19, o Hemominas pode receber no máximo 17 pessoas, com grupos de no máximo dez pessoas. Todas devem estar agendadas.

O Hemocentro Regional atende normalmente, de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h30, ou conforme a capacidade de atendimento, dentro das normas de segurança.

Os agendamentos são feitos pelo telefone: 155, opção 1, ou pelo MG APP e via site: www.hemominas.mg.gov.br.

A sede regional fica na rua Urbino Viana, 640, Vila Guilhermina (ao lado da Câmara Municipal).

