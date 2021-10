Crianças e adolescentes de até 14 anos poderão atualizar o cartão de vacina durante este sábado em Minas Gerais. Estado promove hoje o Dia D da Campanha Nacional de Mul-tivacinação, disponibilizando 18 diferentes tipos de imunizantes voltados para este público-alvo.

Devem comparecer às 3.478 salas de vacinação do Estado os jovens que ainda não foram vacinados ou que estão com a caderneta incompleta. Ao todo, 4,4 milhões de crianças e adolescentes devem ser englobados pela campanha.

Segundo a diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Marcela Lencine Ferraz, a estratégia busca aumentar as coberturas vacinais, diminuindo a incidência das doenças imunopreveníveis e contribuindo para o controle ou erradicação dessas enfermidades.

“A abertura das salas de vacinação no dia ‘D’ permite aos pais e/ou responsáveis levarem as crianças e adolescentes para serem imunizadas no fim de semana. Além disso, os familiares também podem atualizar o próprio cartão de vacina no dia”, disse.

Ainda de acordo com Marcela Ferraz, pais ou responsáveis devem levar as crianças e adolescentes até a unidade de saúde mais próxima, com o cartão de vacinação, para que o profissional de saúde possa avaliar a necessidade da administração de doses.

Além da atualização do calendário vacinal, a ação busca favorecer o alcance de uma cobertura que pode variar entre 90% a 95%, conforme o tipo de imunizante. A campanha teve início em 1º de outubro em todo o país e será encerrada no próximo dia 29.



PREVENÇÃO À COVID

Para evitar aglomerações de pessoas nas unidades de saúde, a SES-MG recomenda aos municípios que a campanha seja realizada em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência. Deve-se garantir a disponibilidade de local para lavagem adequada das mãos ou álcool em gel para higienização.