Fundamental para a saúde, a humanização e a melhoria da qualidade de vida dos bebês, já está em funcionamento o Posto de Coleta de Leite do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira (HCMR). Inaugurado no último dia 10, o espaço é voltado para o atendimento dos recém-nascidos da Maternidade e da Unidade de Terapia Neonatal (Utin) do HC, por meio da parceria com o Banco de Leite do Hospital Aroldo Tourinho (HAT).

A unidade, que recebeu o nome da fundadora, Tania Raquel de Queiroz Muniz, além de coletar e processar o leite materno, terá o foco em promover a amamentação por meio de orientações para as mães, capacitação de equipe e tratamento precoce de problemas que a mulher possa ter na mama logo após o parto.

Durante a inauguração do serviço, o fundador do HCMR, Ruy Muniz, destacou a importância de mais esta conquista para a saúde do Norte de Minas e agradeceu a homenagem à esposa e também fundadora do hospital, Raquel Muniz.

“Com esta parceria, iremos complementar a qualidade da saúde em Montes Claros e região. Acredito que é possível garantir saúde para todos, e isso depende de que, nós, como prestadores de saúde, façamos o nosso melhor”, disse. E completou: “Gostaria muito de agradecer, em nome de Raquel, por esta homenagem. Ela merece muito, por ser uma mulher forte, que sempre lutou pela saúde e educação”, concluiu.

CONQUISTA

A coordenadora do Banco de Leite do HAT, Zilá Soares, destacou o papel da unidade na assistência à saúde: “A implantação de mais um posto de coleta dentro de uma grande maternidade, como a do Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, é uma relevante conquista. Isso se traduz em mais saúde na área, especialmente para aqueles bebês que não podem ou têm dificuldade de sugar nas próprias mães. Além disso, o posto de coleta vem exatamente ajudar mulheres que estão com os bebês internados em UTI e estão impossibilitadas de amamentar. Com o posto, é possível estimular o aleitamento e fazer com que elas produzam leite, pois o banco de leite também trabalha esta questão da promoção, orientação e, inclusive, com mães da maternidade que têm bebês saudáveis”, explicou.

O Posto de Coleta de Leite do HCMR será coordenado pelas enfermeiras da maternidade, Maria Fernanda Martins e Lidiane Ruas.