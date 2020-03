Profissionais de Unidades Básicas de Saúde fazem parte do “exército” mobilizado no Norte de Minas para prevenir e enfrentar eventuais casos de coronavírus. Numa ação conjunta da Gerência Regional de Saúde (GRS), Hospital Universitário Clemente Faria e Ministério Público, centenas de servidores e gestores da região participaram ontem, em Montes Claros, do seminário “Coronavírus, H1N1 e Sarampo”.

Coordenadora do Núcleo de Epidemiologia da GRS, Agda Soares da Silva Menezes explicou que a adesão dos municípios da região ao evento indica que “os gestores de saúde compreenderam a importância de qualificarem os profissionais da área, em especial as unidades de Estratégia de Saúde da Família, porta de entrada preferencial para a luta contra as doenças, principalmente o coronavírus, porque os hospitais só devem ser acionados em casos mais graves”.

Ela reforçou que “a atenção básica é que permite diagnóstico precoce, daí a aposta nas Unidades de Saúde da Família, uma vez que o manejo clínico mais adequado dos casos suspeitos desde o primeiro instante pode ser decisivo”.



INVESTIGAÇÃO

Em Montes Claros, segue sob monitoramento o paciente de 18 anos que apresentava sintomas leves de infecção respiratória ao retornar da Itália, em 17 de fevereiro, depois de passar pelos aeroportos de Roma, Turim e Milão. Outro caso na cidade já foi descartado.

Os episódios serviram para direcionar a conduta a ser tomada em casos de novas suspeitas de contaminação.

“Houve um alvoroço desnecessário. Daí nosso esforço agora para deixar bem claro como devem ser atendidos os pacientes com suspeita de coronavírus”.

Para o promotor Leandro Pereira Barbosa, da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, o evento permitirá a multiplicação de informações.

“Na semana passada tivemos uma situação ridícula na cidade (o isolamento em um quarto pelo HUCF de dois pacientes), sem contar que parte da população tem comprado até máscaras e, acreditem, em alguns casos falado até em estocar comida. Daí a importância de que as informações sejam repassadas”, afirmou o representante do Ministério Público.