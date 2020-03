Parte do grupo de risco nesta pandemia de Covid-19 – ao lado de hipertensos, idosos e portadores de outras comorbidades –, os diabéticos precisam se cuidar de maneira redobrada para evitar a infecção pelo coronavírus. Quem faz o alerta é o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia – Regional Minas Gerais, Adauto Versiani. “É preciso manter a glicose controlada, se alimentar bem, fazer repouso e isolamento social”, frisa o médico. No caso de diabéticos com histórico de glicose acima dos 180 mg/dL, destaca, é como se tivessem a idade aumentada em 10 a 20 anos, se contaminados pelo coronavírus, o que pode complicar o quadro da doença.

“Recomendo que chaves e carteira, por exemplo, sejam colocadas em uma caixinha, separadas, quando o diabético chegar em casa. É importante tomar um banho, se vier da rua. O ideal é que não saia de casa, que cumpra o isolamento social. E que durma em cama separada”, ensina Versiani.



COMO AGIR

E, se o diabético identificar que tem algum dos sintomas da Covid-19, a recomendação do especialista é que permaneça em casa, se a manifestação for leve, usando medicamentos como dipirona e paracetamol. Em caso de sentir dificuldade para respirar, deve procurar o serviço de saúde, em busca de orientação médica.



CHINA

O médico informa que estudos observacionais feitos na China ao longo do enfrentamento do novo coronavírus mostram uma tendência de que nas pessoas com quadros de diabetes sem controle adequado das taxas de glicose haja uma evolução para os sintomas mais graves da Covid-19. Ele explica que a produção insuficiente ou má absorção da insulina, características do diabetes, além de complicações como retinopatia e nefropatia, entre outras, reduz a formação de colágeno, que ajuda na cicatrização, e debilita o sistema imunológico, que passa a ter dificuldade de reagir diante de um corpo estranho no organismo. Portanto, é essencial que o diabético mantenha o controle da glicemia.

Outra observação feita pelo sistema de saúde da China durante esta pandemia, revela Adauto Versiani, diz respeito ao medicamento pioglitazona, recomendado no tratamento de casos de diabetes. Segundo Versiani, o uso do remédio foi associado a registros de evolução mais grave da Covid-19, mas não há nenhuma evidência médica que comprove isso. Dessa forma, o endocrinologista orienta que diabéticos que têm prescrição para tomar a pioglitazona não devem interromper o tratamento sem consultar seus médicos de confiança. Versiani reforça que devem, sim, manter o controle da glicose e o isolamento social recomendado pelo Ministério da Saúde.

SAIBA MAIS

Antigo medicamento usado no tratamento contra a malária, a cloroquina pode ser mais uma arma da medicina no enfrentamento da pandemia do coronavírus no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a permissão para que a droga seja usada no tratamento de pacientes com Covid-19 em seu país. De acordo com um texto da rede ABC, estudos de laboratório mostram que a cloroquina é eficaz na prevenção e no tratamento do vírus que causa um tipo de síndrome respiratória aguda grave (Sars). Em função disso, testes com essa droga, usada no tratamento da malária desde 1944, têm sido realizados em diversos países.Alguns estudos já demonstram resultados positivos, de acordo com a ABC. O uso da cloroquina em pacientes de um hospital de Marselha, na França, teria se mostrado promissor.Infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Dirceu Greco informou que o uso da cloroquina está em avaliação pela comunidade médica, mas sem comprovações. “No decorrer do tempo, esse medicamento e outros que tiveram bons efeitos in vitro poderão ser testados no combate à doença. Por enquanto, as recomendações aos brasileiros são aquelas indicadas pelo Ministério da Saúde, como isolamento social e higienização constante das mãos”, disse. (Cinthya Oliveira)