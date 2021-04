Eles são heróis que se emocionam a cada vida salva, que sofrem diante de todo paciente que não resiste à luta contra a Covid-19, apesar dos seus esforços ilimitados para socorrê-los.

A legião de super-heróis que atua nas linhas de frente, salvando milhões de vidas nesta pandemia, inclui profissionais como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, médicos, cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos em saúde bucal, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, educadores físicos, pessoal da limpeza, de lavanderia, de serviços de copa, de cozinha.

Para dar uma ideia da enormidade deste contingente de dedicação, a quantidade de profissionais de enfermagem no país chega a 2.449.520. Desse total, revela a vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) no Estado, Maria do Socorro Pacheco Pena, 604.281 são enfermeiros, 1.414.835 são técnicos em enfermagem e há 430.097 auxiliares.

Em Minas, o Coren registra 54.147 enfermeiros, 129.380 técnicos e 19.712 auxiliares. Esses profissionais representam, na concepção de Maria do Socorro Pena, uma média de 70% da mão de obra em uma unidade de saúde.

MÉDICOS

Do total de 561.135 médicos em atividade no país, segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), 10% (56.011) são registrados no Estado. Com 853 municípios, Minas tem 20.300 desses médicos trabalhando na capital, 34.366 no interior, 1.287 em outros estados e 58 que não atualizaram suas informações junto ao CFM.

“Mais do que nunca, fica bem claro que cuidar da saúde é um trabalho de equipe. Se não fossem essas trabalhadoras e trabalhadores da saúde, a tragédia no país seria muito maior. É uma atuação que me emociona muito, me enche de orgulho”, diz o infectologista Unaí Tupinambás, do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte.