“Por ano, a sífilis acomete 1 milhão de gestantes em todo o mundo e causa mais de 300 mil mortes fetais e neonatais. Além disso, coloca em risco de morte prematura mais de 200 mil crianças”. O alerta é feito por Márcia Corrêa, referência técnica da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).

De 2012 a 2017, as notificações de sífilis congênita – contraídas por bebês durante a gestação – em Minas tiveram um aumento de 347,2%. Em gestantes o crescimento foi de 403,9% no mesmo período.

“Em Montes Claros, as notificações de sífilis em gestantes triplicaram de 2015 a 2018, chegando a quase 600 casos registrados”, pontua Márcia. O quadro encontrado no município e no Estado retrata a realidade no país, onde nos últimos anos as notificações de sífilis vêm aumentando gradativamente, se configurando numa situação de epidemia.

Dessa forma, as ações de prevenção são fundamentais. Até esta sexta-feira, o Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF), em parceria com a Secretaria de Saúde de Montes Claros, realiza a Semana Municipal de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Diversas ações estão sendo realizadas com o tema “Prevenção Combinada e Sexo Seguro”.



REFERÊNCIA

A secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, destaca a importância do reforço das ações de prevenção, diagnóstico precoce e encaminhamento de pacientes para tratamento no Centro de Referência em Doenças Infectocontagiosas (Cerdi), que atende pacientes de outros 43 municípios da região.

“São ações de fundamental importância a serem implementadas pelas equipes de estratégia de saúde da família (ESF), a fim de que ocorra a quebra da cadeia de transmissão de doenças que podem ser evitadas por meio de ações preventivas”, disse Dulce.

O Hospital Universitário Clemente de Faria atende pacientes de todo o Norte de Minas que possuem qualquer tipo de IST. “Esse setor tem referência no acompanhamento de pacientes com infecções sexualmente transmissíveis. Ainda assim, acreditamos que a prevenção é a melhor opção. Por isso, o nosso empenho em participar de evento tão oportuno. Nós do Caetan daremos nossa parcela de contribuição para que os envolvidos compreendam a importância da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis”, explica o médico infectologista Tiago Soares Fonseca, gerente do Núcleo de Vigilância Epidemiológi-ca Hospitalar.

Prevenção é essencial

O aumento dos registros de infecções sexualmente transmissíveis no Estado preocupa as autoridades e alerta para a necessidade de prevenção – principalmente o uso do preservativo.

Além da sífilis, os casos de Aids também cresceram. De 2013 a 2017, as notificações de infecções por HIV aumentaram de 1.272 para 3.528 em Minas. Já as notificações de hepatites virais B e C, que em 2013 chegaram a 1.695, em 2017 subiram para mais de 2 mil registros.

De acordo com o Hospital Universitário Clemente de Faria, referência em tratamento destes tipos de doenças no Norte de Minas, em Montes Claros, em 2018, dez pessoas morreram devido à Aids.

O Centro Ambulatorial de Especialidades Tancredo Neves (Caetan), do HUCF, aponta que, em 2018, foram registrados 403 acompanhamentos ativos de pacientes com Aids/HIV, sendo 239 do sexo masculino e 164 feminino. Ainda conforme a unidade de saúde, são 195 pacientes de Montes Claros e 208 de outras cidades da região. A maioria dos infectados possuem de 36 a 55 anos.



A SEMANA

A Semana Municipal de Prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis acontece até esta sexta-feira, com diversas atividades voltadas para a elaboração de estratégias de prevenção e diagnóstico precoce dessas doenças em vários locais da cidade, como o Shopping Popular Mário Ribeiro e unidades de estratégia de saúde da família (STF).

Também são realizadas blitze educativas, panfletagens e palestras em escolas. A programação começa às 8h no Grupo de Apoio à Prevenção aos Portadores da Aids (Grappa), localizado na rua Acácia de Paula, 60, bairro Cândida Câmara.