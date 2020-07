Acadêmicos do curso de Enfermagem da Fasi e da Funorte estão realizando campanha de vacinação contra o sarampo em Montes Claros. Além da aplicação das doses da vacina, os estudantes do internato e do quinto período prestam esclarecimentos à população sob a orientação da professora Cláudia Versiane.

As atividades de vacinação acontecem em vários pontos do município, como a Praça Doutor Carlos, o campus Funorte Amazonas, Shopping Montes Claros e Shopping Ibituruna. A coordenadora do curso de Enfermagem da Fasi, Cláudia Danyella Leão, afirma que a ação segue até 30 de julho. “O curso de enfermagem está participando desde o mês de junho dessa iniciativa. Estão sendo vacinadas toda população de 20 a 49 anos, independentemente da situação vacinal anterior. Nossos alunos e professores estão atuando em vários pontos da cidade, garantindo atingir o maior número de pessoas”, explica.

Danyella revela ainda que o sarampo é uma doença grave e altamente transmissível. “Ela é provocada por um vírus e sua disseminação ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Portanto, precisamos garantir que todos estejam protegidos e a vacinação é a estratégia para interromper a transmissão e eliminar a circulação do vírus no Brasil”, alerta.

A coordenadora de Enfermagem Funorte, Leila Siqueira, destaca que essa interação é importantíssima para os alunos. “Essa responsabilidade e compromisso social o curso de Enfermagem, através da Funorte e Fasi, têm com a comunidade, assumindo a campanha como parceira da Secretaria Municipal de Saúde”.

Ana Clara Rodrigues, estudante da Fasi, está no quinto período. Ela diz que a experiência em participar do evento tem sido muito boa e importante. “A campanha de vacinação foi uma excelente oportunidade de, mesmo em um cenário de pandemia, pôr em prática os ensinamentos adquiridos na faculdade e uma amostra gratificante do que é ser um profissional da saúde”, afirma.

Solange Aparecida Barbosa de Souza Gomes não gosta muito de agulhas. A estudante de Direito foi vacinada no estacionamento do Montes Claros Shopping e parabeniza o trabalho da Funorte e da Fasi. “Este tipo de campanha é muito importante. A ideia de a equipe de vacinação estar nos pontos estratégicos foi de grande importância para a população, facilitou o acesso para as pessoas. Equipe bem preparada, senti segurança na atuação dos acadêmicos. Estão de parabéns!”, garante.