A Secretaria Municipal de Saúde enviou à Câmara de Vereadores de Montes Claros dados para esclarecer a situação da fila de espera para consultas especializadas na cidade. Mas os vereadores contestam os números apresentados e alertam que o município estaria “mascarando” o grave quadro existente na rede pública de saúde.

No dia 25 de dezembro do ano passado, O NORTE publicou uma matéria mostrando que mais de 60 mil pessoas esperavam por uma consulta com um especialista. Os dados constavam de um documento da Secretaria Municipal de Saúde ao qual a reportagem teve acesso. Naquele período, a secretária de Saúde, Dulce Pimenta, informou que a Pasta estava realizando um levantamento. “A regulação está fazendo um levantamento para saber o que temos de demanda para cirurgia e o que temos de demanda para consultas especializadas e exames, e até mesmo para encaminharmos para o jurídico, para respondermos ao vereador”, disse a secretária, se referindo a uma demanda apresentada por Idelfonso Pereira Araújo (MDB).

A responsável pela secretaria, no entanto, foi convocada pela Comissão de Saúde do Legislativo para prestar os esclarecimentos, mas não compareceu, alegando problemas de saúde e enviou os dados por escrito.

NÚMEROS

O documento indica que existem 58.700 pacientes esperando por uma consulta especializada. Com relação aos exames de alta complexidade, os dados apontam que cerca de 1.200 pessoas esperam para fazer uma endoscopia, 4.500 aguardam por um ecocardiograma, 11.500 por um raio-X e mais de 15 mil pessoas aguardam por um ultrassom.

Para o vereador Idelfonso Araújo (MDB), os dados são contraditórios. “A secretária falar que a fila para tomografia está zerada e que não existe nenhum pedido para ser liberado pela secretaria não é verdade”, diz o vereador, acrescentando que o único motivo para isso acontecer seria a negativa do órgão em atender os pacientes.

“Isso só aconteceria se o paciente não tivesse condições de chegar à secretaria. Os revisores e auditores estão negando tudo e devolvendo para a unidade de saúde? Tem gente há mais de um ano esperando uma ressonância e a procura é muito grande. É ironia ela dizer que não tem demanda”, afirma.

Valdivino Antunes, vereador, médico e servidor do município corroborou as palavras de Idelfonso. “Está havendo um impasse na saúde. Como é que a secretária diz que não tem demanda? Eu estou na ponta, no PSF do bairro Vera Cruz, e tenho um paciente que foi pela terceira vez em busca do exame e adiaram. Era o 17º da fila e adiaram mais uma vez. Está acontecendo um desajuste e isso é muito sério”.



PIADA

Para o vereador Marlon Xavier, a secretária está contando uma piada para o Legislativo e para a população de Montes Claros. “Quando ela traz para cá que tem uma demanda reprimida de 15 mil ultrassons, muito provavelmente tem 30 mil esperando para ser feito”, ressalta.

A reportagem tentou contato com a secretária de Saúde, mas até o fechamento da edição ela não foi encontrada para falar sobre o assunto.