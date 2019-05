O montes-clarense Pedro de Araújo Maia é o novo superintendente de Segurança Prisional da Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap). A confirmação se deu ontem, após publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

Pedro de Araújo Maia substitui no cargo Wilton Ney Martins, ambos agentes de segurança penitenciária. De acordo com a Seap, a mudança faz parte da rotina de gestão prisional da secretaria e obedece a critérios técnicos.

Pedro de Araújo Maia tem 42 anos e é servidor efetivo há 15. Foi diretor-geral da Penitenciária de Francisco Sá por oito anos; ex-diretor regional do sistema prisional em Montes Claros por um ano e meio; é bacharel em Serviço Social e em Direito e pós-graduado em Processo Penal e Direito Penal. No sistema prisional, já atuou na carceragem, trânsito interno, muralha, escolta e coordenação de equipe.

A escolha de Pedro Araújo foi comemorada na internet por agentes penitenciários. “Excelente escolha. O Norte reconhece o trabalho e o sistema estará bem representado”, aponta publicação de um internauta.

Atualmente, a superintendência de segurança está subordinada à Subsecretaria de Segurança Prisional (Susep), que é um braço da Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap).

O novo superintendente vai encontrar pela frente um sistema prisional repleto de dificuldades. Minas Gerais tem 197 unidades prisionais, que abrigam mais de 74 mil detentos – 4.556 deles abrigados nas 17 estruturas existentes no Norte de Minas.



PALESTRA

Em 2018, Pedro Araújo Maia foi um dos palestrantes do “1º Congresso Norte-Mineiro de Segurança Pública: a segurança pública que queremos”, realizado pela Funorte, que contou com profissionais e autoridades de todo o país. Na ocasião, ele falou sobre o papel da custódia carcerária frente à quebra do ciclo vicioso do crime: facções criminosas, tráfico de drogas e violência intramuros.