Mais uma vez, foi adiada a votação do projeto (PL 86/2019) que proíbe o manuseio, a soltura e o uso de fogos de artifício com estampido no município, de autoria do vereador Fábio Neves (PSB). O vereador Rodrigo Cadeirante (Rede) pediu vistas, alegando que é necessário conhecer mais o projeto, para dirimir uma ou outra dúvida.

Pelo pedido de vistas, ele foi criticado pelos protetores de animais presentes à reunião. Pela segunda vez, protetores vão à Câmara manifestar apoio ao projeto.

Cláudia Bacchi, defensora da causa animal, questionou a responsabilidade dos vereadores e disse que eles não estão fazendo o dever de casa, já que tiveram a oportunidade de se debruçar sobre o projeto, há três meses na Casa.

“Será que eles não conseguiram ler o projeto? Precisa chegar aqui e encontrar uma palavrinha que faz a diferença para levar à votação? O que alguns vereadores não estão entendendo é que o brilho da festa vai continuar, só que sem o barulho. É uma questão de saúde pública. O que a população pede, os protetores e mães de autistas pedem, é que não tenha o barulho. Faz mal à saúde. O que nós queremos não é só para a causa animal, estamos pensando nos autistas, idosos e pacientes internados em hospitais”, lamentou Cláudia.

A protetora Luciana Lima considerou que falta sensibilidade a alguns vereadores. “A maioria da população está sendo prejudicada pela não votação desse projeto. Eles têm que estar alinhados com os anseios e demandas da população, em geral, não com um pequeno grupo de comerciantes. Se eles não têm, pelo menos conhecem alguém que tem um autista em casa, um idoso, um cão ou alguém que sente os impactos e sofre com o barulho provocado pelos fogos”, alerta.

Fábio Neves cobrou a volta do projeto à mesa de votação na próxima reunião. O presidente da Casa, Marcos Nem (PSD), justificou que o projeto não entra na pauta na próxima reunião, porque está marcada uma audiência pública. Mas reforçou que o PL volta em 5 de novembro.