Ao contrário das imagens de merenda saudável, com frutas, verduras e proteínas que aparecem na propaganda feita pela Prefeitura de Montes Claros, o menu dos alunos da rede municipal de ensino se resume, no início deste ano letivo, a macarrão e arroz doce.

A realidade da mesa dos estudantes, muitos deles carentes e que têm a merenda como única refeição do dia, foi denunciada em rede social por um professor. Ele postou foto dos únicos pratos servidos e acusa a direção da escola de tê-lo intimidado a retirar a publicação.

“Alunos da Rede Municipal de Ensino de Montes Claros sentem fome e reclamam da merenda nas escolas. O cardápio proposto pelas nutricionistas não é seguido a risca. Desde o início do ano letivo, em alguns dias da semana, o macarrão tem sido o prato principal”, escreveu o professor na rede social.

Mais adiante, em outra mensagem, o docente pede apoio e revela que estaria sendo coagido a retirar a publicação.

“Colegas, estou sendo intimado pela direção da escola a retirar imediatamente esta publicação. Caso contrário, sofrerei graves consequências. Por favor, me ajudem na divulgação”, pediu.

A vice-presidente do Sind-Educamoc, entidade sindical que representa os trabalhadores da rede municipal de ensino, Juliana Miranda, afirmou que tudo começou quando a assessoria da prefeitura publicou uma imagem para falar sobre a qualidade da merenda. Entretanto, a foto não corresponde aos dias atuais e o professor decidiu postar a imagem real.

“Na imagem que a prefeitura colocou, a merenda é bonita e saudável, porém é da época em que Ruy Muniz era o prefeito. Quando os professores criticaram, eles retiraram a imagem, mas um professor publicou a verdadeira situação. A diretora do educandário exigiu que ele retirasse”, contou Juliana.

Ela disse que o sindicato está dando apoio ao professor. “Ele mostrou a realidade. Os alunos estavam se alimentando apenas com macarrão ou arroz doce e a merenda oferecida não tinha nada de nutritiva”, denunciou.



CONFIRMAÇÃO

O vereador Daniel Dias, presidente da Comissão de Educação da Câmara, recebeu as denúncias sobre a merenda escolar e fez contato com a Secretaria de Educação. Segundo ele, as informações divulgadas pelo professor foram confirmadas.

“Na Secretaria de Educação me disseram que começaram a regularizar a situação com a entrega dos perecíveis, carne e outros derivados esta semana. Já os produtos da agricultura familiar – frutas, verduras, hortifrutigranjeiros – ainda vão demorar de 15 a 20 dias para regularizar a situação. Não há mesmo carne, iogurte, leite na merenda”, confirmou Daniel.

O parlamentar afirmou que nos próximos dias fará uma visita às escolas para confirmar a regularização da situação. “É importante que quando acontecer isso nas escolas, as pessoas façam as denúncias. Caso esteja havendo retaliação por falar a verdade, nós não vamos aceitar. Se fosse uma mentira, uma inverdade, aí sim, essa pessoa deveria responder pelos seus atos, mas ninguém pode ser pressionado ou sofrer assédio moral por falar a verdade”, acrescentou.

A secretária Municipal de Educação, Rejane Veloso, afirmou a O NORTE que a entrega começou a ser realizada nas escolas das zonas urbana e rural. “Nós fizemos a entrega de uma parte ontem (segunda-feira) e finalizamos hoje (ontem). Ovos, produtos de padaria, hortifrúti e outros. Todo início de ano tem que fazer licitação, as pessoas entram com recurso e atrasa um pouco”, explica. Já a agricultura familiar, afirma Rejane, só será normalizada a partir de 20 de abril.

Sobre a retaliação sofrida pelo professor, a secretária disse que não tem conhecimento do fato. “Talvez a diretora tenha conversado sobre o assunto com ele, mas pra gente não chegou nada”.