A poeira e a lama estão com os dias contados em Matias Cardoso. A cidade norte-mineira de cerca de 8 mil habitantes acaba de receber recursos da ordem de R$ 625 mil para pavimentação asfáltica, oriundos de emenda parlamentar de Raquel Muniz (PSD).

“Através do meu mandato e em parceria com o prefeito Edmárcio, conseguimos, via emendas parlamentares de minha autoria, levar mais dignidade e mais qualidade de vida aos cidadãos de Matias Cardoso. Levamos recursos para garantir saúde e educação de qualidade, que são fundamentais. E agora nossa parceria é no sentido de melhorar a infraestrutura da cidade, o que traz inúmeros benefícios para o dia a dia da população”, disse Raquel Muniz.

O documento foi assinado entre o prefeito Edmárcio Leal (Avante) e a Superintendência da Caixa Econômica Federal.

“Recebemos com muita satisfação a notícia. A população está contente. Isso representa para nós o desenvolvimento”, disse João Nascimento, morador do município há 17 anos. Para ele, a cidade passa pelo seu melhor momento. “Com toda certeza, esta é a melhor fase de Matias Cardoso. Em cada dez pessoas que a gente encontra, nove aprovam a maneira como a cidade está evoluindo, graças aos investimentos feitos”.



MAIS SAÚDE

Além dos R$ 625 mil, ônibus escolares e os recursos já investidos na saúde, a cidade foi contemplada neste início de 2020 com mais R$ 200 mil para o setor de saúde.