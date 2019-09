A Câmara Municipal de Montes Claros alerta aos candidatos para ficarem atentos a eventuais modificações que podem acontecer no edital sobre o concurso público que será realizado pela Casa.

As mais recentes retificações ocorreram no fim de agosto, com relação aos vencimentos dos cargos: Agente de Legislativo; Analista de Legislativo (Consultor Administrativo); Analista do Legislativo (Contador) e Controlador Interno, bem como Conteúdo Programático, para a função de Analista do Legislativo (Consultor em Direito).



REMUNERAÇÃO

Foram abertas 13 vagas, com remuneração que varia de R$ 2.042,75 a R$ 8. 783,53, para atuar em jornadas de 30 a 40 horas semanais. As inscrições terão início no dia 31 de outubro próximo e se encerram em 3 de dezembro. Serão recebidas exclusivamente pelo site cotec.fadenor.com.br, mediante pagamento de taxa de inscrição que varia de R$ 55 a R$ 90. As provas estão marcadas para o dia 12 de janeiro de 2020.

“A documentação comprovando a situação deverá ser apresentada com o pedido e a indicação é que o pretenso candidato se programe, pois a resposta chega em meados do prazo estipulado para a inscrição. E devem ficar atentos ao site, porque as retificações estão previstas no próprio edital”, afirmou o diretor técnico de Comunicação do Legislativo municipal, Ricardo Assis.

O candidato deverá ter escolaridade em nível médio ou superior, de acordo com o cargo pretendido. Os nomeados no concurso estarão submetidos ao Regime Jurídico Estatutário Federal, já o regime previdenciário é o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Outras informações acerca do edital podem ser obtidas no endereço eletrônico: www.cmmoc.mg.gov.br.

