Fortalecer o Conselho e atender por igual os interesses de todas as 180 associações rurais é a proposta do novo presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável Rural (CMDRS), Adenilson (Denin) Leite, aclamado presidente ontem, durante a posse dos conselheiros, no Plenário da antiga Câmara Municipal.

Denin explica que o conselho está dividido em 26 polos e todos os conselheiros, titulares e efetivos, terão participação real. Ele acentua que muitas das reivindicações que fazia não eram atendidas pelo Executivo por falta de uma atuação legítima.

O CMDRS é responsável por uma das ações mais importantes para produtores rurais: a homologação do Plano Garantia Safra, que permite aos agricultores terem uma segurança financeira em seu trabalho.

“O presidente morava na zona rural e, por estar mais perto, eu buscava resolver as situações, mas, infelizmente, a relação com o Executivo não era boa, não atendia às demandas, porque eu era vice. Mas o conselho é forte e a nossa principal meta é justamente resgatar o papel do CMDRS e capacitar os conselheiros para exercerem seu papel. É o conselho que homologa o Garantia Safra, mas, apesar disso, sequer somos convidados na entrega dos boletos”, exemplificou.

Para o presidente, a principal dificuldade reside no fato de algumas comunidades serem beneficiadas, em detrimento de outras, a partir de uma escolha da administração, cujo critério é o alinhamento com o prefeito. A fim de modificar as práticas, ele pretende estabelecer o diálogo como ferramenta, entretanto, revela que, caso seja necessário, poderá utilizar as vias judiciais para fazer valer as necessidades das comunidades rurais.

“Se alguém estiver no conselho e pensar que vamos falar mal ou bem do prefeito, está errado. Nosso papel é cobrar e o conselho é de todos. Estão chegando novos conselheiros, entusiasmados para trabalhar, e vamos mostrar que este espaço que chegaram a tentar desacreditar existe e tem voz. O diálogo é o melhor caminho, mas já fomos ao Ministério Público e iremos quantas vezes for necessário”, afirmou Denin, citando como bandeira a luta pela reforma das estradas e pontes da zona rural, que estão intransitáveis e prejudicam o escoamento da produção e o transporte escolar.

O presidente e outros representantes lamentaram a ausência do secretário da Agricultura, Osmani Barbosa, cujo representante justificou a ausência dizendo que ele teria sido avisado de última hora e já havia assumido outro compromisso.



APOLÍTICO

O vereador Ildeu Maia (PP) reforçou que o conselho tem papel apolítico e necessário ao desenvolvimento da zona rural. “A demanda é muito grande e requer um trabalho mais efetivo na zona rural. Dizem que toda unanimidade é burra, mas eu não concordo, porque, às vezes, há um consenso de que a chapa apresentada é a melhor para desenvolver o trabalho. E é isso que a gente espera com o Adenilson à frente do conselho”, assegurou.

O presidente da Câmara, Marcos Nem (PSD), sustentou que “a união da zona rural em torno de um nome fortalece o CMDRS, que é essencial e parceiro do homem do campo”.