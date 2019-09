Projeto de lei aprovado na Câmara Municipal de Montes Claros institui o banco de horas para os servidores. O projeto, que é do Executivo, chegou à Câmara depois de requerimento enviado pelo vereador Wilton Dias (PHS).

A partir do PL, o servidor que exceder o horário de trabalho poderá compensar o excesso de horas em outro dia. É preciso, no entanto, que essa compensação seja feita no prazo de até um ano.

“Depois que o prefeito implantou o ponto eletrônico, o prejuízo foi grande para o servidor, especialmente na área da saúde, já que os agentes não conseguiam voltar à zona de origem a tempo de bater o ponto. A tolerância é de 15 minutos. Um minuto a mais gerava corte de uma hora de trabalho no dia”, afirmou o vereador.

O servidor Adeílton Fonseca diz que o banco de horas é bem-vindo, desde que não abra precedentes para abusos. Mas, ao mesmo tempo, sugere que a administração flexibilize horários, para atender às necessidades do servidor que não faz horário corrido, sem trazer prejuízo ao serviço público.

“É comum ver pelos corredores crianças que saem da escola e ficam à espera dos pais, porque não têm para onde ir e os horários de um e de outro não coincidem. Desde que não haja interrupção do serviço, não vejo inconveniente em adaptar esses horários”, pontuou.

No terceiro andar da prefeitura, um servidor que pediu para não ser identificado, por temer retaliação, apontou que existe protecionismo em relação a alguns funcionários, com poucas atribuições e lotados em gabinetes apenas para honrar compromissos políticos que foram feitos.

“Eles não têm função e não cumprem horário, enquanto outros são sobrecarregados, tendo que se desdobrar para atender o público. O banco de horas pode até piorar essa situação”, teme.



HORÁRIO

O vereador Wilton Dias reclama também de outra situação. Ele afirma ter sido um dos parlamentares barrados na prefeitura, em recente ocasião, por causa de um documento assinado pelo secretário de Planejamento, Cláudio de Jesus.

Segundo o vereador, a determinação é para que ninguém entre na prefeitura depois das 18h15, se não comunicar o secretário com antecedência. “Nós, vereadores, muitas vezes, precisamos despachar com o prefeito fora do horário de expediente”.

O secretário não atendeu às ligações da reportagem e não deu retorno, até o fechamento desta edição.