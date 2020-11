o candidato à Prefeitura de Montes Claros Ruy Muniz, do Progressistas, chegou às 10h30 no Colégio Marista São José, no bairro Roxo Verde, para votar. Acompanhado da esposa, Raquel Muniz, Ruy foi cumprimentado por eleitores nos corredores.

"Todos temos que participar. A democracia é votar e cobrar de quem for eleito. Estamos preparados. Foi uma guerra de Davi com Golias, o sistema político é anacrônico, mas estamos com muita esperança de ir para o segundo turno, quando os candidatos se equiparam e têm o mesmo tempo de propaganda cada um. A gente tem a chance de mostrar o que é melhor para nossa cidade. Eu e meu vice, Ildeu Maia, temos a consciência de que podemos fazer as obras e também cuidar das pessoas, da saúde, da educação e fazer de Montes Claros uma referência em desenvolvimento novamente", disse Ruy.