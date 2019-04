Márcia Vieira Yellow, o nome com o qual a jornalista fotógrafa é conhecida, diz muito da sua preferência cromática. Seus cabelos são vermelhos, sua tez branca, mas sua cor é o amarelo ouro. Essa preferência marca tudo o que faz. Suas unhas são sempre vistas pintadas de esmalte amarelo. Raramente uso “sempre”, porque exclui outra possibilidade. Márcia não nasceu com as unhas pintadas de amarelo, e bem depois elas assim foram pintadas. Mas, da mesma maneira em que há um colar de pérolas no pescoço dela, há um detalhe amarelo. As roupas, invariavelmente apresentam algo nessa cor. É bonito, é feio, combina com sua cor de pele? Nem sim nem não. Gosto não se discute, mas se informa. De amarelo da cabeça aos pés, mas preferencialmente com uma camiseta amarela, ou vestido, ou calça, esta é a coloração esperada para a roupa de Márcia. É bem possível que atenda ao apelido Yellow com mais presteza do que se for chamada pelo seu nome de batismo. Márcia Vieira, defensora convicta dos seus princípios, não liga a mínima para os pensamentos alheios. E faz bem em agir assim, coberta com a sua vibrante roupa amarela.

Maria Josefina Narciso Mendonça, Nininha Narciso, ou Tia Ninha é alguém que deixa clara a sua cor preferida: amarela. Quer agradá-la, escolha algo amarelo e lhe dê de presente. Aos 86 anos – nasceu em 20 de setembro de 1932 –, ela não se esquecerá. Não quer errar no presente? Compre amarelo, desde utensílios domésticos até sandálias. Uma tia amável e tão atenciosa, que a gente não consegue retribuir na mesma intensidade. A lembrança da sua imagem a trará de amarelo. Batalhas travadas, muitas delas ganhas, para essa mulher vencedora, gostar de amarelo é um detalhe. Ela é solar, irradiando bondade. Segundo seu próprio relato, é alguém enérgica e não brava, várias vezes coberta de amarelo, desde a luz em volta dos cabelos até sua gratificada iluminação. Recebe carinho e o distribui mundo afora. Tal qual seu filho Penninha Júnior, procura algo de bom em cada um para valorizá-lo. E que os girassóis e rosas amarelas a enfeitem, trazendo luz permanente à sua vida.

Fernando Narciso Silveira ou Fernando Yanmar Narciso, como é conhecido, é meu filho e escolhe roupas na cor amarela ou laranja, cores por ele adotadas após se formar. Assim, quando me lembro dele, me vem à ideia um rapaz de bermuda caqui e camiseta amarela. Desatento, pode estar distraído, mas não se engana na escolha da cor para comprar o que vestir. Pele morena clara, talvez ficasse melhor de azul, mas são coisas do vento leste, o sol forte e a camiseta amarela, que lhe compõem a imagem. Faz musculação desde os 16 anos, e ainda hoje não deixa da mania de fazer ginástica. Magro, anda pela cidade a pé, cuidando de mim, da casa, das cachorrinhas e do pai, com o qual trabalha em projetos de prevenção de incêndio. Amarelo é o fogo! E vai por aí, dando atenção a todos com sua camiseta amarela ou laranja, cores vivas e energéticas. Designer gráfico, Fernando faz sua arte policromática, mas retraiu sua escrita de humor sutil ou sarcástico e demolidor. Desanimou com a literatura, perdemos a escrita dessa mente, mas não a pigmentação dourada da sua camiseta.

