O mês de abril é conhecido como o mês da saúde. Por isso, para além dos 365 dias do ano, esse mês é reconhecido pela sensibilização e conscientização quanto aos cuidados com a saúde. Nesse sentido, a pele constitui uma percepção importante para o diagnóstico da saúde. A pele, maior órgão do corpo humano, que possui a função de proteção dos tecidos subjacentes, regulação da temperatura do corpo e reserva de nutrientes, com o passar dos anos, as células sofrem desgaste natural e retratam esse envelhecimento com maior evidência.

A melhor forma de retardar o envelhecimento da pele é cultivar bons hábitos alimentares, realizar reposição hídrica (ingerir no mínimo 2 litros de água/dia) e utilizar um bom creme à base de ácido retinóico (possui função para diminuir rugas e expressões de envelhecimento) ou glicólico (age na prevenção de envelhecimento da pele) à noite. E não se esquecer do protetor solar durante o dia!

Um regime alimentar equilibrado é fundamental na estética, principalmente quando se trata de desordens que acometem a saúde de um modo geral, pois estética é saúde e saúde é estética! Uma alimentação deficiente reflete de forma direta nos cabelos, pele e unhas. Todo organismo sofre com isso, pois nossa alimentação é composta de nutrientes essenciais para a manutenção da vida e para o equilíbrio nutricional. Com isso o organismo tem condições de se manter sempre jovem e saudável por mais tempo.

Em sua alimentação, inclua alimentos ricos em vitamina (A) como: mamão, morango, espinafre, cenoura, etc. Há! Temos o amendoim e as castanhas oleaginosas ricos em selênio que é o elemento micronutriente (de origem vegetal e animal) de grande importância por neutralizar os radicais livres (função antioxidante), ou seja, que retarda o envelhecimento da pele. Assim sua pele ficará sempre jovem e saudável.

*Tecnólogo em Estética e Cosmética pela Funorte.

Professor universitário no curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Funorte de Janaúba

Pós-graduando em Nutrição para Estética Corporal com Ênfase na Saúde pele Instituto Nacional de Ensino, INE.

**Fisioterapeuta

Coordenadora do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética da Faculdade Funorte de Janaúba