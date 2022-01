“Para muitos de vós, essa curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores”, afirmou Graça Aranha em seu discurso de abertura da Semana de Arte Moderna, no Theatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 1922. O movimento, que completa seu centenário neste ano, acabou se tornando um marco não só para a cultura nacional como também para a história recente do Brasil. No entanto, é oportuno questionar o quanto a Semana de Arte Moderna contribuiu para uma produção cultural moderna e brasileira.

Organizado por artistas e intelectuais, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Di Cavalcanti, o evento pretendia romper com o tradicionalismo cultural e com as correntes literárias vigentes – parnasianismo e o simbolismo. Contudo, as propostas apresentadas não eram originais e, muito menos, inéditas. Conforme mostrou Ruy Castro no livro “As vozes da metrópole: uma antologia do Rio dos anos 20”, os poemas com verso livre e sem rimas eram usados desde 1910 por poetas como Mario Pederneiras e, posteriormente, Manuel Bandeira.

A prosa escrita em estilo telegráfico, constantemente associada a Oswald de Andrade, era uma singularidade das crônicas de Orestes Barbosa. E o fluxo de consciência, cuja criação é sempre atribuída a Mário de Andrade, já estava presente nos contos de Adelino Magalhães. Além disso, nomes importantes que despontavam no cenário cultural brasileiro e faziam arte estritamente brasileira e moderna – como Sinhô, Donga, Ernesto Nazareth, Vicente do Rego Monteiro, Ismael Nery e Pixinguinha – passaram despercebidos pelos modernistas.

Decerto a Semana de Arte Moderna teve sua contribuição para a cultura brasileira, contudo, o movimento não contou com engajamento popular. O povo estava, em suma, alheio ao que ocorria, de modo que o movimento foi realizado pela elite para a própria elite. Portanto, através de um revisionismo histórico, é clarividente que a Semana de Arte Moderna nada mais foi que uma ação entre playboys diletantes amigos, como afirmou Castro em certa ocasião.

Sendo assim, não fica difícil concluir que o caráter vanguardista do movimento não passou de mera utopia, afinal de nada adianta uma arte moderna em uma sociedade profundamente desigual.

*Jornalista