Finalmente começar aquela dieta que está há meses sendo planejada, marcar a viagem dos sonhos, trocar a lâmpada da sala que queimou há dois meses, terminar o capítulo final do trabalho de conclusão de curso que está há uma semana parado. Quem não se identificou com alguma destas situações que atire a primeira pedra, já que procrastinar, ou seja, deixar atividades importantes para depois, é um hábito ruim que já fez parte pelo menos alguma vez da vida das pessoas.

Para se ter uma ideia, segundo levantamento do aplicativo de planejamento pessoal 7waves, divulgado em 2021, 71% das metas de vida dos brasileiros não são conquistadas anualmente, já que diversas vezes não há planejamento para a realização. Ao mesmo tempo, o desejo de conquistar sonhos é alto.

A procrastinação é um dos motivos que impedem que as pessoas conquistem desde metas diárias até grandes sonhos e, muitas vezes, dependendo do caso, isso pode durar a vida inteira. O resultado disso é infelicidade, frustração, estresse e culpa.

Para que as pessoas não adiem tarefas e obrigações é preciso criar mecanismos para que as metas sejam cumpridas. Um deles é o planejamento, e o primeiro passo é registrar o que se deseja realizar, algo que pode ser feito tanto no papel como em aplicativos. Depois, é importante estipular datas para os objetivos serem concluídos, o que dará uma dimensão de prioridades, otimizando o processo de escolhas.

Uma dica útil é visualizar os objetivos registrados regularmente, de forma que se tente evoluir em cada um com pequenos passos semanalmente. A segunda dica é a motivação, mas para tê-la é necessário refletir e ter em mente quais são os fatores pelos quais se quer algo. Para isso é essencial fazer perguntas para si mesmo como: “Por que quero conquistar esta meta?”; “Como vou me sentir quando realizar este sonho?”; “Eu realmente quero atingir este objetivo ou preciso dessa conquista para satisfazer alguém?”. Isso pode mostrar o quanto essa meta é realmente importante.

Já a terceira dica está relacionada com a satisfação de cada conquista. Há objetivos que são criados que proporcionam um prazer mais imediato, como comprar algo ou fazer uma viagem. Por isso, relacione metas prazerosas com as mais complexas, de forma que é possível se dar de presente o objetivo mais agradável caso conquiste o mais chato. O processo de sair do piloto automático, refletir e listar tarefas é tão essencial para alcançar metas e sonhos.

* CEO da 7waves, aplicativo gratuito que oferece apoio ao planejamento pessoal e conquista de objetivos