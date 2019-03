“Eficácia é a arte de fazer as coisas certas mais do que fazer certo as coisas.” Acabo de voltar de uma viagem rumo ao conhecimento, usando como meio de transporte excelentes livros sobre Filosofia. Eles me levaram para Atenas, na Grécia de 384 a.C., onde fui recebido por Aristóteles, o pai da Lógica, a quem fui logo pedindo:

– Ensina-me algo que eu ainda não saiba e tenha o poder de mudar a minha vida para melhor.

_ Para atingir suas metas foque nos fins desejados. O sucesso é determinado pelas escolhas dos fins que desejamos quando agimos.

Nossos fins são nossas metas e para atingi-los devemos utilizar a razão na hora de deliberar sobre quais os melhores meios usar para bater uma meta.

Nós, humanos, temos características herdadas e características desenvolvidas. Quanto mais conhecimento e experiência adquirimos, mas desenvolvidos nos tornamos. Atingir metas é aplicar esses conhecimentos na prática. Ainda assim falhamos ou porque não colocamos as metas certas ou não definimos corretamente os problemas ou os planos de ações.

O alcance de metas bem-sucedido é focado nos fins. Gerenciar é resolver problemas.

Gestão é método - do grego Meta (Resultado a ser atingido) + Hedos (O caminho para atingir a meta). O segredo é escolher entre as várias alternativas de ação possíveis, aquela que melhor se encaixe como meio e caminho para atingir o fim desejado. Isso me lembra a história do general que desafiou seus soldados, durante um treinamento, a conquistar uma bandeira hasteada no topo de um poste, num desafio de mais de dezessete anos.

Todos os soldados optaram pela vã escolha de escalar aquele poste alto e escorregadio. Menos um, o mais franzino da equipe, que se aproximou do poste, se agachou e retirou o pino que mantinha a haste do poste em pé, fazendo-a tombar ao chão para então pegar com sucesso a bandeira. Sempre que precisar bater uma meta, comece se perguntando:

– Que fins eu quero atingir e que resultados eu quero ter no final?

E combine essa pergunta de ouro com a aplicação prática do conhecimentos e experiências . Afinal, como nos ensinou Aristóteles, o resultado é mais importante do que o esforço para que um missão dada se transforme em missão cumprida!

*Palestrante, consultor e fundador do Blog do Maluco.