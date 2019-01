Acabo de voltar de uma viagem rumo ao conhecimento, usando como meio de transporte excelentes livros sobre poesia.

Eles me levaram para Itabira (MG) nos anos 1950, onde fui recebido por Carlos Drummond de Andrade, a quem fui logo pedindo:

– Ensina-me algo que eu ainda não saiba e tenha o poder de mudar a minha vida para melhor.

Ele então me presenteou com sua obra poética “A Vida Passada A Limpo” me dizendo que nela eu aprenderia que passar a vida a limpo é o mesmo que retirar dela todo o excesso de bagagem e peso desnecessário, modificar o que precisa ser modificado e acrescentar aquilo que falta para que a vida tenha um sentido e um significado ainda mais nobres.

Essa poesia genial me fez lembrar de uma cena no filme “O Clube Da Luta”, em que Brad Pitt como o líder de uma dupla de baderneiros noturnos aponta uma arma para a nuca de um rapaz ajoelhado com as mãos para trás, no lado de fora de uma loja de conveniências.

Enquanto rouba a carteira do pobre coitado, ele mexe em seus documentos e descobre que o rapaz se chama Raymond e que sua carteira de estudante está vencida. Então, aos berros, ele o interroga para saber que curso ele fazia e por que tinha parado de estudar no meio do caminho.

Raymond, gaguejando, diz que seu maior sonho é ser veterinário, mas que tomara a decisão de trocar os estudos pelo trabalho como atendente daquela loja, algo que odiava e que o fazia se arrepender diariamente.

Ouvindo Raymond implorar que preferia voltar a estudar e ser alguém na vida a morrer daquele jeito, o baderneiro retirou a arma da cabeça do rapaz (que o tempo todo esteve sem balas) e batizou aquele como o seu maior dia de sorte.

Deu ordem para que ele corresse o mais rápido possível, sem olhar para trás e que fosse para casa dar um jeito de fazer o que fosse preciso para se tornar alguém melhor na vida ou, caso contrário, eles o encontrariam e o matariam.

Depois que Raymond desapareceu como uma flecha, o personagem de Brad Pitt olhou para seu assistente e disse:

– Amanhã será o dia mais bonito da vida de Raymond. Seu café da manhã terá um gosto muito melhor do que qualquer refeição que ele já teve na vida até hoje.

Que em 2019, você utilize as sábias palavras de Drummond como o seu maior gatilho para remover todos os obstáculos que possam te impedir de passar a sua vida a limpo.

Que a cada novo dia, você desfrute do melhor café da manhã de toda a sua vida.

Feliz 2019!

*Palestrante, consultor e fundador do Blog do Maluco.