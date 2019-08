A VLI, que administra terminais, portos e as Ferrovias Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica (FCA), abriu oferta de nove postos de trabalho em diversas cidades do Brasil para Pessoas Com Deficiência (PCD). Em Minas Gerais as vagas já existem para os municípios de Belo Horizonte e Divinópolis nos setores operacional, administrativo e de gestão.

Já em Montes Claros e em Imperatriz (MA), a FCA está cadastrando PCDS para constar no banco de talentos da empresa. De acordo com a Companhia, o acervo é utilizado sempre que uma nova oportunidade é aberta.