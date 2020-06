Em meio a tanta preocupação com a pandemia de coronavírus, o isolamento social parece ter provocado um efeito positivo em Montes Claros. As ocorrências de violência contra os idosos caíram neste ano em relação aos dois anos anteriores. Situação que vai na contramão do registrado no país. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, as denúncias de violência contra a pessoa idosa saltaram de 3 mil, em março, para quase 17 mil, em maio.

Em Montes Claros, até maio foram 72 ocorrências, a maioria de forma remota, o que dá uma média de 0,48 registros diários. Em 2018 e 2019, foram 735 casos - média de 1 por dia. “Acredito que a pandemia ajudou os familiares a estarem mais perto dos idosos e a cuidarem melhor deles também. Como os idosos são os mais vulneráveis à Covid-19, em todo lugar tem se propagado para as pessoas terem mais atenção com os mais velhos”, pontua Cibele Diniz, coordenadora do Conselho do Idoso.

Mas, na avaliação do ministério responsável pelas políticas voltadas a essa parcela da população, seria justamente o convívio maior dos familiares com os idosos o que teria favorecido o crescimento das denúncias no país.

Segundo a Pastoral do Idoso, a violência geralmente acontece dentro do âmbito familiar, pelos filhos ou cuidadores. As mais comuns são a violência física, psicológica e financeira.

A maioria dos casos envolve negligência por parte dos familiares, além da violência patrimonial, em que o responsável se apropria da aposentadoria para uso próprio ou, em alguns casos, força o idoso a fazer empréstimos.

Geralmente, as denúncias de violência contra o idoso, em Montes Claros, são registradas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). O bairro com maior registro é o Delfino Magalhães, com 35 casos em 2019.

CARTILHA

Na última segunda-feira, a Pasta lançou a cartilha “Violência contra a pessoa idosa: vamos falar sobre isso?”. O material, de iniciativa da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (SNDPI), esclarece dúvidas sobre os tipos de violência praticada contra esse público. Além disso, induz à conscientização social sobre este grave problema e instrui sobre medidas a serem adotadas para prevenir, identificar e denunciar.

O material esclarece o que é violência patrimonial, violência sexual contra a pessoa idosa e responde se discriminação também é violência. Informa, ainda, sobre a violência contra a pessoa idosa durante o confinamento social e traz também uma lista de delegacias especializadas.

O desrespeito às pessoas maiores de 60 anos preocupa, pois, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Minas terá mais de 8 milhões de idosos em 2050. O Estado já é o quarto com maior população acima de 60 anos.

Denúncias de violência contra as pessoas idosas podem ser feitas pela vítima, familiares e também por terceiros, como os vizinhos. O Conselho dos Idosos fica na praça Raul Soares, s/n, telefone: 2211-3440. Denúncias também podem ser feitas pelo Disk 100.