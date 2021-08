A expectativa era grande, a espera foi longa e a animação maior ainda. O anúncio nas redes sociais da Prefeitura de Montes Claros de que os jovens de 24 anos ou mais começam a ser vacinados neste sábado (21) contra a Covid-19 provocou uma verdadeira festa nos comentários.

“O que eu já chorei não é brincadeira. O look tá pronto. A make tá salva no Pinterest. Amanhã (sábado) tô com vc no bracin vacina, enoisssss”, comemorou uma internauta.

A vacinação desse público chega sete meses após o início da imunização contra a Covid-19 na cidade. Montes Claros já conta com mais de 229 mil pessoas com a primeira dose, 82.355 com a segunda e 7.878 com a dose única.

Os jovens podem receber a dose na sala de vacinação do Montes Claros Shopping e do Ibituruna Shopping, das 10 às 20h; no drive-thru do Montes Claros Shopping, das 8h às 20h (sábado e domingo) e da 10h às 21h (segunda a sexta).

Durante a semana, o walk-thru da praça de Esportes e a sala de vacina das unidades de saúde são opções, das 8h às 15h.

A repercussão nas redes sociais foi intensa, com mais de 2 mil curtidas e 99 comentários em apenas uma hora de postagem. Todos mostrando que a ansiedade era grande. E há ainda os mais jovens pedindo para que o processo de imunização avance para chegar aos de 23, 21 e 20, por exemplo.

Além da alegria, é preciso levar o cartão SUS, um documento pessoal com foto e comprovante de residência.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, esse público é formado por aproximadamente 7 mil pessoas. A imunização começa hoje mas prossegue durante a semana.



NOVA REMESSA

Mais 825.190 doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram a Minas na tarde desta sexta-feira (20). São 419.200 unidades de CoronaVac e 405.990 compostos da Pfizer, em dois voos diferentes.

O lote será encaminhado à Central de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), em Belo Horizonte. Em seguida, será transportado para as Unidades Regionais de Saúde (URS) de Minas.

A dinâmica de distribuição, bem como os públicos que deverão ser vacinados com essa nova remessa, ainda não haviam sido divulgados pela SES-MG até o fechamento desta edição.



BALANÇO

O Ministério da Saúde informou ontem que 120 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose de vacinas contra a Covid-19. O número corresponde a 75% da população adulta no país.

A expectativa da pasta é a de que, com a chegada de 131,4 milhões de doses em agosto e setembro, todos os brasileiros adultos estejam imunizados até o fim do próximo mês.

Ainda de acordo com o ministério, mais de 53,2 milhões de pessoas já receberam a segunda dose ou a dose única. Ao todo, 207 milhões de doses foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal.

*Com Agências Minas e Brasil