O desmonte do Serviço Social do Comércio (Sesc) em Minas Gerais, foi discutido em audiência pública da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reuniu deputados, vereadores e entidades empresariais.

De acordo com o representante do Sesc, presente na reunião, o serviço passa por uma "revisão de custos operacionais", daí o motivo do encerramento de atividades em 7 unidades no estado. Até agora, as cidades atingidas pelo fechamento foram Teófilo Otoni e Almenara (Jequitinhonha/Mucuri), Bom Despacho, (Centro Oeste), Santos Dumont, Juiz de Fora e Muriaé (Mata) e Janaúba (Norte de Minas).

O deputado estadual Tadeu Martins Leite (MDB), lembrou que em Montes Claros também ocorreu um “estrangulamento” da regional, com o fechamento da Pousada do Sesc, que recebia viajantes de toda a região, com um custo acessível e bom atendimento, e manifestou o receio pelo fechamento do Colégio Sesc, considerado um dos melhores da cidade.

“Não podemos permitir que o Sesc deixe de oferecer à população os diversos serviços educacionais e sociais, que contribuem para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens, além de serem, em muitas cidades a principal opção de lazer da comunidade”, defendeu.

O deputado, se comprometeu, junto com o presidente da Câmara de Montes Claros, vereador Marcos Nem, que também participou da audiência, em unir esforços em um movimento contrário ao fechamento do Sesc aqui em Minas Gerais, o que representaria “apagar parte da história de muitas cidades”, concluiu.