Em meio ao processo licitatório para escolha de novas empresas que assumirão o transporte coletivo de Montes Claros, a população, principal interessada, tem uma lista de reclamações da qualidade do serviço prestado.

Quem paga R$ 2,85 pela passagem acredita que pode e deve receber um tratamento melhor. E a esperança é a de que a licitação possa trazer mudanças.

Nos pontos de ônibus da cidade, moradores reclamam de superlotação, atrasos – que muitas vezes se transformam em ausência do veículo naquele horário – e das más condições dos coletivos e das vias.

Para quem precisa utilizar o sistema público todos os dias, é um verdadeiro tormento. “No horário das 7h é sempre cheio e muitas pessoas ficam para trás. Como eu moro no bairro Facela, um pouco afastado do Centro, é preciso também melhoria nas ruas que estão muito esburacadas”, aponta a cozinheira Elza Lopes Silva, de 57 anos, que há muito depende do transporte coletivo.

Segundo ela, além das condições ruins dos veículos, sempre cheios, eles muitas vezes não fazem todo o trajeto dentro do bairro pela falta de estrutura e asfalto.

O estudante Paulo Henrique, de 18 anos, usou o transporte coletivo pela primeira vez ontem. A impressão não foi das melhores.

“Estava muito quente e sacudia demais por causa dos buracos. O horário que peguei, às 10h, não estava muito cheio, mas percebi que ainda deixa muito a desejar. Não pretendo voltar para casa de lotação”, disse.

Mas nem todo mundo tem condições de escolher a forma de se deslocar na cidade. E enfrentar os coletivos lotados é a única saída.



LICITAÇÃO

A expectativa é a de que a licitação possa trazer um alento aos passageiros. Na segunda-feira, apenas duas empresas entregaram a proposta para participar do processo denominado “Menor Tarifa com “Outorga”.

Uma das interessadas é o consórcio MocBus, que representa as empresas que já prestam o serviço em Montes Claros. A outra concorrente é a Leaphar Locadora de Veículos Eireli, com sede em Caratinga.

Um primeiro edital foi lançado em 2018, mas cancelado após contestação das empresas. O documento exigia uma frota com 78 veículos. As empresas entraram com pedido de impugnação, que foi acatado pela prefeitura.

O novo edital, publicado em fevereiro deste ano, estipulou que as empresas interessadas deveriam ter uma frota de 62 veículos. O contrato terá validade de 20 anos e o valor da outorga do serviço é de R$ 10 milhões, com previsão para manutenção e revisão da frota a cada cinco anos.

A responsabilidade de implantar abrigos nos pontos de ônibus e estações de integração em pontos específicos da cidade caberá à empresa vencedora. O valor arrecadado pela prefeitura deverá ser aplicado em melhorias no transporte.

O edital prevê ainda a redução de linhas que passam pelo Centro da cidade e o aumento de duas para sete as linhas perimetrais.

Para o consultor contratado pela Associação de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros (ATCMC), que representa o consórcio MocBus, Antônio Carlos Marchezetti, a fraca participação de interessados indica que o processo não foi exitoso.

“Estranhamente só apareceram dois proponentes. Esse é um indicativo de que o edital não é atrativo”, pontuou.

A reportagem tentou entrar em contato com a empresa Leaphar, mas nossas ligações não foram atendidas até o fechamento desta edição.

O procurador do município, Otávio Rocha, informou que a documentação será analisada e até o final de abril será conhecido o vencedor. “Quem apresentar a melhor tarifa, vence. O preço máximo previsto da passagem é de R$ 3,30”, concluiu.

Sobre as reclamações dos passageiros sobre os serviços prestados pelas atuais empresas, a reportagem entrou em contato com a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Montes Claros (ATCMC), mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição.

A Prefeitura de Montes Claros também foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos levantados pelos moradores.