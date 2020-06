Desde que foi decretada a quarentena em Montes Claros, em março deste ano, o setor de eventos é um dos mais afetados pela suspensão das atividades. O decreto nº 4.046, publicado no Diário Oficial do Município em 20 de maio, detalha o retorno de diversas atividades, muitas já iniciadas, e com uma última etapa sem data para retomada. Mas, nenhuma delas incluiu o setor que tem um leque diversificado de atuação: shows, casamentos, formaturas, aniversários, feiras, congressos.

A previsão de faturamento ia num crescente até a chegada do coronavírus. Algumas empresas apontaram, em pesquisa, que a expectativa era de crescimento superior a 50% em relação a 2019. Mas os planos tiveram que ser revistos e mais de 40 eventos já agendados foram adiados.

Sem perspectiva a curto prazo e temendo o fechamento das empresas, cujo faturamento registrou queda de 76% a 100%, a Associação Mineira de Eventos e Entretenimento (AMEE), com representação no Norte de Minas por meio de 50 associados, elaborou um protocolo de segurança para retomada das atividades e entregou ao secretário de Serviços Urbanos e integrante do Comitê de Combate à Covid-19, Vinícius Versiani.

“Nossa intenção não é pressionar. Queremos ser lembrados. O objetivo é dialogar e contribuir com o poder público para um retorno seguro. O setor foi o primeiro a parar e será o último a retornar. 48% dessa fatia é de microempresas que têm entre dez e 20 anos de experiência e podem sumir do mercado”, revela Fernando Nobre, diretor da AMEE na região.

Ele aponta que em único evento, como uma formatura, é possível gerar cerca de 500 empregos diretos e indiretos e fazer girar a economia. “Os eventos movimentam salões de beleza, lojas de vendas e aluguel de roupas, empresas de salgados e doces, dentre outros. O mercado é muito amplo e forte na nossa região. Só perde para o agro e a indústria. Tem eventos grandes que a gente sabe que terão que ser adiados, mas podemos realizar eventos seguindo etapas, respeitando o limite de 50 ou 100 pessoas, por exemplo. Alguns bares na cidade já estão autorizados a funcionar e têm espaço para receber 50 pessoas. É essa a nossa discussão”, diz Fernando. “Quando a prefeitura se posicionar e marcar datas, a gente começa a se planejar para o mercado não quebrar. Sem essa previsão, os clientes começam a pedir o cancelamento dos contratos porque não têm uma perspectiva de retomada”.

De acordo com o diretor da instituição, o secretário Vinícius Versiani ainda não deu uma definição sobre a retomada dos serviços, uma vez que o avanço vai depender dos resultados da quarta etapa da flexibilização, que teve início ontem. Com a permissão para comemorações com até 25 pessoas, a AMEE está organizando um evento modelo para mostrar ao Executivo, na prática, a viabilidade do funcionamento.