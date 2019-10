O 2º Sertão Extremo Divas na Pista com Eles, que será realizado em dezembro, em Montes Claros, está com inscrições abertas.

O intuito do evento é conscientizar quanto à importância da prática de atividade física e promover hábitos saudáveis, com modalidades de corrida e ciclismo.

A prova será constituída das modalidades Trail Run – corrida em montanha com percursos de 7,12 quilômetros e 22 quilômetros; Duathlon – 3 quilômetros de corrida, 25 quilômetros de bike e mais 3 quilômetros para corrida – em estradas sinalizadas com cores que indicarão o trajeto.

As inscrições podem ser feitas pela internet (www.divasnapista.com.br) ou em um ponto de venda físico, na avenida Donato Quintino, 225, bairro Cidade Nova.

Será cobrado o valor de R$ 50 para o Trail Run, R$ 60 para o Duathlon e R$ 30 para o percurso kids. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de dezembro. As vagas são limitadas a 350.

O evento será realizado em 15 de dezembro, com largada no Haras Alecanto (Km 4 da BR-365) e dividido em blocos, de acordo com a modalidade. Às 8h, terá início a corrida kids. Em seguida, às 8h20, ocorre a largada para o percurso Trail Run. Dez minutos mais tarde será a vez da outra categoria.



PRIMEIRA EDIÇÃO

Em 2018, na primeira edição, mais de 300 atletas de rua e ciclistas estiveram presentes para prestigiar o evento.

Eles participaram também do Trekking, uma prova destinada aos competidores iniciantes, além de ter contato com as belezas naturais da cidade.



PREMIAÇÃO

Conforme o regulamento, os cinco primeiros colocados, masculino e feminino, do Trail Run e do Duathlon serão premiados.

Na categoria por faixa etária, os dois primeiros colocados receberão premiação, com exceção dos 7 quilômetros, que não terá faixa etária.

Os kits serão entregues no dia 14 de dezembro, das 9h às 20h, no Posto Opção do bairro Cidade Nova. De acordo com a fundadora do Grupo Divas na Pista, Graciele Silva Mota, a ideia é apresentar o que há de melhor na cidade. “Trouxemos uma modalidade que não é comum na cidade. Em 2018, passamos por cachoeiras. Neste ano, não passaremos, porque o local foi fechado e ficou restrito. O intuito é mostrar uma corrida diferente, com o que tem de melhor na cidade, além de promover a integração de corrida, esporte e natureza”, explica.

Mais informações pelo telefone 38 9 9925-2636.

Estagiário sob supervisão do Editor*