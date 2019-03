Veículos que fazem o transporte de pacientes de cidades do Norte de Minas para fazerem tratamentos de saúde em Montes Claros estarão isentos do pedágio na BR-135. A cobrança começa no dia 1° de abril.

Essa era uma preocupação dos municípios, que precisam levar moradores para hemodiálise, tratamentos oncológicas e consultas especializadas em Montes Claros. O gasto seria muito alto e poderia inviabilizar o serviço.

No entanto, esses veículos se encaixam na categoria “veículos oficiais de propriedade dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”, que têm direito à isenção. Mas, para isso, é necessário realizar o cadastro desses veículos junto à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop-MG), que repassa as informações periodicamente pela unidade responsável da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag) à concessionária para atualização do controle de isenção nas praças de pedágio.

De acordo com a Eco135, terão isenção do pagamento de tarifa os veículos de propriedade da Setop-MG, do DEER/MG e das polícias Rodoviárias Estadual e Federal.

Também serão isentos da tarifa carros de propriedade das forças policiais, quando em serviço; de atendimento público de emergência, tais como do Corpo de Bombeiros e ambulâncias, quando em serviço; das forças militares, quando em instrução ou manobra; e os veículos oficiais de propriedade dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, da Administração Autárquica e fundações de Direito Público, do Estado de Minas Gerais.

O anúncio da tabela de preços das tarifas causou reclamação e preocupação no Norte de Minas. As tarifas variam de R$ 3,60 a R$ 43,20 – de acordo com o tipo de veículo, com seis praças de pedágio entre Montes Claros e Belo Horizonte – cinco pela 135 e uma pela LMG-754, em Curvelo.