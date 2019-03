Dentistas do Centro de Especialidades Odon-tológicas de Montes Claros acusam a prefeitura de descumprir o Estatuto do Servidor, que prevê o direito à promoção e melhoria salarial dos profissionais mediante curso de capacitação. Eles alegam estar sendo impedidos de participar de cursos e congressos da área, que garantiriam melhor atendimento aos pacientes.

O dentista Marcelo Gusmão, que representa os profissionais, disse que o município, além de os impedir de fazer capacitação, pune com a redução nos salários aqueles que se ausentam do trabalho para participar das atividades.

“Quando a gente quer fazer algum curso e protocola um pedido, eles negam a saída. A participação nos cursos não acarreta em gastos para o município, quem arca com as despesas é o próprio dentista, mas mesmo assim eles não estão permitindo. É uma contradição”, diz Gusmão.

O Centro de Especialidades Odontológicas funciona em três unidades na cidade e conta com 31 profissionais.

“Os casos mais complexos chegam até nós. A capacitação é muito importante, porque atendemos também pessoas especiais”, afirma Gusmão.

Eles reivindicam também maior flexibilização no horário de atendimento, a exemplo dos médicos. Projeto nesse sentido, segundo Gusmão, será encaminhado à Câmara Municipal.

O vereador Wílton Dias (PHS) denunciou, em discurso na Câmara, que o município está impedindo o desenvolvimento profissional e consequentemente a melhoria salarial dos profissionais. “Eu me reuni com os dentistas e a situação está ruim. O estatuto do servidor prevê que a cada 10 anos ele tem direito a promoção mediante curso de capacitação”, defendeu. Ele disse que irá solicitar reunião com o prefeito Humberto Souto (PPS) para pedir explicação sobre as denúncias. “São profissionais que merecem ser valorizados. Prestam serviço de qualidade à população carente de Montes Claros”, disse Wílton Dias.

Procurada pela reportagem de O NORTE, a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, não foi encontrada para falar sobre o assunto.