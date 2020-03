O Samu Macro Norte está com as inscrições abertas para que as instituições de ensino recebam o Curso de Primeiros Socorros direcionado exclusivamente aos professores e colaboradores. A iniciativa atende à Lei Federal nº 13.722, intitulada Lei Lucas.

Também há em Montes Claros uma lei municipal que impõe que donos de creches e escolas particulares capacitem professores e funcionários que estão em contato direto com os alunos.

De acordo com o Samu, na capacitação, os participantes aprendem a identificar vítimas de parada cardiorrespiratória, praticam as manobras de reanimação cardiopulmonar em bonecos, e aprendem a reconhecer um engasgo e a utilizar as técnicas adequadas para salvar a vida da vítima.

As escolas participantes recebem certificado comprovando a qualificação. O treinamento é gratuito e é necessário que pelo menos 40% dos colaboradores participem. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 2211-0008.