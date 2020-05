Estão abertas as inscrições ao processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais que vão atender a demanda dos hospitais de campanha de Montes Claros. Ao todo, estão disponíveis 193 vagas com salários que chegam a R$ 6.028,08.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do site da Prefeitura de Montes Claros, até as 18h do dia 21 de maio. De acordo com o edital, a contratação é por excepcional interesse público, considerando a urgente e premente necessidade de suprir a locação de vagas junto aos Hospitais de Campanha, destinados ao atendimento dos pacientes portadores do vírus SARS-CoV-2 (Covid-19).

As vagas ofertadas serão de ampla concorrência e destinadas também a pessoas com deficiência. Para participar do processo seletivo, os portadores de necessidades especiais não precisarão enviar laudo médico comprovando a deficiência no momento da inscrição no processo. Contudo, o candidato, ou seu representante legal, ao realizar a inscrição, deverá indicar que está concorrendo à vaga reservada para pessoa com deficiência.

O candidato que não fizer esta indicação no formulário de inscrição concorrerá às vagas gerais do processo seletivo para o cargo pleiteado.



AVALIAÇÃO

As pessoas com deficiência, se aprovadas neste processo seletivo, serão submetidas, quando convocadas, à avaliação pela junta pericial para verificação da compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo.

Também será necessário apresentar laudo médico que ateste a deficiência, sendo que somente será aceito laudo emitido há, no máximo, seis meses da data da convocação para a perícia médica.

A contratação para a prestação de serviços será por tempo determinado e o prazo de vigência do contrato será de três meses, sendo admitida a sua renovação por igual período, dentro do prazo de validade do processo seletivo ou conforme a conveniência administrativa.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 1º de junho.

Para mais informações, acesse o edital disponível no site da Prefeitura de Montes Claros ou entre em contato pelo e-mail: concursospmmc@gmail.com ou pelo telefone (38) 2211-4345.