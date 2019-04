A época mais doce do ano chegou e para não salgar o bolso, comprometendo o orçamento doméstico, o importante é pesquisar. Levantamento do Procon de Montes Claros aponta que de um estabelecimento para o outro, o mesmo ovo de Páscoa pode ser até 93,76% mais caro. O alto valor do produto leva consumidores a buscarem alternativas para manter a tradição de compartilhar ovos de chocolates na data.

“Neste ano está tudo muito caro. Então vou comprar uma barra e fazer em casa mesmo”, diz a administradora Ednisley Santine. Depois de percorrer os estabelecimentos, namorando os telhados recheados de ovos, ela decidiu não se render à tentação e dar à filha de 4 anos um produto caseiro.

A pesquisa foi realizada em supermercados e chocolatarias da cidade – a média de preços de um ovo de chocolate em Montes Claros, considerando os diversos tamanhos e marcas, é de R$ 42,37.

São vários tipos de chocolate – preto, branco, recheados, sem lactose, com ou sem brinquedos, tudo para agradar aos consumidores.

Os valores também são para todos os bolsos. Os mais caros são os ovos de Páscoa com brinquedos ou personagem de filmes e desenho – os preferidos das crianças –, cujos valores variam de R$ 25,80 a R$ 74,99.

A pesquisa do Procon foi feita em sete estabelecimentos, sendo cinco supermercados e duas chocolatarias, com análise de 202 tipos de ovos de Páscoa, caixas de bombons e barras de chocolate. O levantamento foi feito com ovos de 50 gramas a 2 quilos – o menor valor encontrado foi de R$ 3,98 e o maior R$ 259.

Pela análise, o preço da caixa de bombom caiu, embora haja variações de até 28% nos estabelecimentos. Antes da Páscoa, uma caixa de bombons de marca tradicional custava R$ 11. Próximo da Páscoa, o valor caiu para R$ 8,72.