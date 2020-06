A Prefeitura de Montes Claros voltou a vacinar pessoas entre 20 e 49 anos contra o sarampo. Além dos 20 postos de saúde distribuídos pela cidade, o município disponibilizou a vacina em outros pontos, como no Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira. A previsão é a de que 181 mil pessoas sejam vacinadas até 30 de junho no município.

A campanha de vacinação contra o sarampo começou em março. Porém, do total de pessoas que deveriam ser imunizadas, apenas 833 procuraram as unidades de saúde – o que equivale a 0,46% do total. São apenas mais três dias para que todas essas pessoas sejam protegidas contra a doença.

De acordo com o setor de epidemiologia da cidade, uma das possíveis causas para a baixa procura é o receio de contágio com o novo coronavírus. Visando o bem-estar da população e para evitar aglomeração nos postos de saúde, a vacina contra o sarampo está disponível também nos dois shoppings da cidade (Montes Claros e Ibituruna) no sistema de drive-thru.

Também podem ser imunizadas no HC Mário Ribeiros, nos estandes montados na Rodoviária, aeroporto, barreiras sanitárias, Mercado Municipal, praças Doutor Carlos e Coronel Ribeiro e no Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

DOENÇA

“O sarampo é uma doença infecciosa grave provocada por vírus, transmitida pela fala, tosse e espirro e é extremamente contagiosa. Mesmo sendo de fácil transmissão, o sarampo é prevenível por vacinação. Também estamos vacinando colaboradores, professores e acadêmicos. Estamos juntos na luta contra o sarampo”, destaca Juliana Paulino, diretora Assistencial do Mário Ribeiro.

A vacinação contra o sarampo será realizada independentemente da situação vacinal das pessoas na faixa etária preconizada, ou seja, todos aqueles que se incluem neste público devem se vacinar.

A meta é imunizar cerca de 8.964.626 pessoas em Minas Gerais. Atualmente, a cobertura vacinal no Estado para o sarampo, de 1997 a 2020, está em torno de 66,05% para a primeira dose da vacina. Para a segunda dose, a cobertura vacinal para o mesmo período está em torno de 53%.

O vírus do sarampo circula novamente no Brasil desde fevereiro de 2018, depois da doença ter sido considerada erradicada no país. Ela acometeu 29.233 pessoas e levou 30 a óbito desde então, segundo dados do Ministério da Saúde. Em Minas Gerais, em 2020, já foram confirmados sete casos da doença.