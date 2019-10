Ação de inteligência da policia prende dois integrantes de quadrilha de roubo a bancos e carros-fortes.

Os dois suspeitos foram presos em um hotel nas imediações da BR-251 e nove integrantes do grupo foram mortos em confronto com a Policia Militar.As esquipes chegaram até o local onde estavam escondidos após receberem informações da entrada deles com roupas sujas no hotel.

A quadrilha foi descoberta por meio de uma ação conjunta entre as Polícias Militares de Minas, da Bahia e da Polícia Federal.