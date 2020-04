Além do pedido pela reabertura gradual do comércio em Montes Claros, a Câmara de Dirigentes Lojistas local também apresentou, no documento entregue ontem à Câmara de Vereadores, demandas com relação a tributos municipais, como adiar o prazo de pagamento de alguns deles.

O plano de retomada pede também a criação de uma comissão com participação paritária de representantes das entidades e dos setores do município já envolvidos no Comitê de Crise para combate à epidemia e um representante do Legislativo.



TERCEIRA ONDA

“Os empresários não têm mais recursos, estão enfrentando uma situação difícil e já houve a primeira onda de desemprego instalada. A segunda onda vem agora, com o início do vencimento das férias dos trabalhadores. Se a gente arrastar mais este processo, teremos uma terceira onda, que é a suspensão total dos contratos de trabalho. As empresas não terão como recontratar a mão de obra. O impacto da crise de saúde, paralela à crise econômica, tem que ser avaliada. É uma cadeia ampla que reflete em todo o Norte de Minas”, alertou Glenn Andrade, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Montes Claros.

A crise afetou também a classe produtora de leite e derivados da região, o que levou o presidente da Sociedade Rural, José Luiz Veloso Maia, a endossar o documento. Ele destaca que assim como o empresariado, os produtores também se dividem em três categorias: os pequenos produtores, que trabalham com queijo feito na propriedade; o grupo que faz entrega para laticínios da região; e os grandes, que entregam leite para duas multinacionais.

“Estes pequenos estão há 30 dias fazendo seu queijo diário, mas em menor quantidade, porque o comércio arriou mesmo. Os que têm o queijo artesanal estão vendendo um produto, que custava R$ 12, por R$ 7. São obrigados a vender menos e com os preços achatados. Dentro da realidade da área rural, a gente imagina que mais um mês vai ser difícil suportar”, disse José Luiz.

O documento agora será encaminhado ao Executivo. O procurador Municipal, Otávio Rocha, não retornou às ligações até o fechamento da edição.