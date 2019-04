A fiscalização nas estradas estaduais mineiras a partir de hoje terá um foco especial: a pesca e o transporte irregular de peixes. Produto típico da Semana Santa, o pescado estará no alvo da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), com apoio da Polícia de Meio Ambiente.



Caso o motorista esteja transportando esse tipo de produto, é necessário que a mercadoria tenha comprovação de procedência, como a nota fiscal, e tem que estar armazenada de maneira correta. Em 2018, foram recolhidas 125 redes, quatro tarrafas, além de pescado ilegal.



“Todo nosso pessoal está empenhado nessa operação, inclusive os militares do setor administrativo. Nosso foco são as rodovias que dão acesso aos balneários e cachoeiras da região, pois o pessoal do Norte de Minas procura esse tipo de cidade para passar o feriado de Semana Santa”, pontua o tenente Ednei Ferreira de Souza, da PMRv.



A ação nas estradas do Norte de Minas também irá coibir as infrações de trânsito, uso de bebida alcoólica ao volante de forma a evitar acidentes, a prática de crimes, o tráfico e comércio de animais silvestres. A operação policial segue até domingo.



No ano passado, 11 acidentes foram registrados nas rodovias que cortam o Norte de Minas nesse mesmo feriado e uma pessoa morreu.



A PMRv contará mais uma vez com o apoio aéreo da Aviação do Estado (BRAvE) – a aeronave participou das duas últimas ações da companhia e, segundo a Polícia Estadual, o trabalho foi de extrema importância na operação.



“Sempre tem um militar da PMRv para auxiliar na ação. Com o helicóptero, podemos monitorar as estradas como um todo e chegar a locais de difícil acesso”, explica o tenente.



FEDERAIS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscaliza duas estradas no Norte de Minas – as BRs 251 e 365. Em todo o Estado, 800 policiais, em escalas de revezamento, estarão de plantão durante o feriado.



Serão utilizados 22 radares e 150 etilômetros para a fiscalização. Os gentes reforçarão trechos estratégicos nas rodovias, priorizando ações preventivas para redução da violência no trânsito.



RESTRIÇÃO

Veículos de carga e caminhões pesados, como cegonheiras, carretas e bitrens estarão proibidos de trafegar nos seguintes horários: hoje, das 16h às 22h; amanhã, das 6h às 12h; e no domingo, das 16h às 22h.



O motorista que descumprir a determinação será multado em R$ 130,16 (infração média), receberá quatro pontos na CNH e terá o veículo retido.